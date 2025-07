Ce lundi aux aurores, des agriculteurs français ont pris le chemin de Paris au ralenti, à bord de leurs tracteurs. Il s’agit de ce qu’ils ont baptisé “opération escargot” sur le compte X de la Coordination rurale. L’objectif est de bloquer les axes à proximité de Paris.

Aux alentours de 7 heures du matin, un cortège circulait sur la RN4 depuis la Bourgogne et la Franche-Comté, a rapporté France Info, citant le deuxième plus grand syndicat du secteur agricole.

La veille, les autorités françaises ont interdit dès 18h “tout rassemblement non déclaré” dans le centre de Paris et le secteur marché de Rungis au moment où le syndicat agricole Coordination rurale appelle ses adhérents à manifester “à Paris” et “partout en France”.

Selon la préfecture de Police de Paris, le “dispositif de sécurité” mis en place “vise à prévenir toutes les dégradations et violences et toutes les actions coup de poing”, même si elle relativise la mobilisation du fait “des contradictions internes et avec les autres syndicats”.

Preserver les petites exploitants

Le Premier ministre, François Bayrou, a prévu de s’entretenir avec la Coordination rurale, la Confédération paysanne, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs.

Pour autant, la Confédération paysanne a promis de maintenir sa mobilisation. Elle plaide pour des garanties du Premier ministre en faveur d'une agriculture garantissant la protection des petits exploitants soumis au diktat du libre-échange.

