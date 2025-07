"Un État palestinien indépendant et souverain, doté d'une intégrité territoriale, basé sur les frontières de 1967 et ayant Jérusalem-Est pour capitale, sera certainement créé", a-t-il assuré.

Lors d'une réunion de cabinet à Ankara, Recep Tayyip Erdogan a remercié le peuple turc pour sa solidarité sans faille avec les Palestiniens, indiquant que la semaine dernière, près d'un demi-million de personnes avaient manifesté à Istanbul pour témoigner leur soutien à la bande de Gaza.

"Après 61 ans d'oppression par le Baath et 13 ans de massacres, tout comme la foi, la croyance et la patience ont prévalu en Syrie, si Dieu le veut, la justice prévaudra également en Palestine, et le soleil de la justice percera les ténèbres de l'oppression", a ajouté M. Erdogan.

Il a également souligné l'objectif à long terme de la Turquie pour la Palestine : "Un État palestinien indépendant et souverain, doté d'une intégrité territoriale, basé sur les frontières de 1967 et ayant Jérusalem-Est pour capitale, sera certainement établi".

M. Erdogan a lancé un appel à la communauté internationale, l’exhortant à soutenir les Palestiniens. Il a aussi exprimé l'espoir que la nouvelle année apporterait la paix et le soulagement à ceux qui souffrent à Gaza.

La Turquie fait "tout ce qu'il faut pour ouvrir une porte qui ravivera les espoirs de paix à Gaza", a affirmé M. Erdogan, réitérant que son pays poursuivrait ses efforts jusqu'à ce qu'ils portent leurs fruits.

Lutte contre le terrorisme et Syrie

La Turquie a montré qu'elle était fermement attachée à défendre sa sécurité et son intégrité, a-t-il déclaré, rappelant sa célèbre formule : "Nous pourrions arriver soudainement une nuit", si cela s'avérait nécessaire.

"Le seul sort qui attend ceux qui préfèrent la terreur et la violence est d'être enterrés avec leurs armes", a-t-il déclaré.

"La Turquie n'acceptera pas la fragmentation de la Syrie, ni la perturbation de sa structure unitaire", a prévenu M. Erdogan, soulignant qu'une action rapide serait entreprise en cas de risque.

Les investissements d'Ankara dans l'industrie de la défense ne sont pas destinés à préparer la guerre, mais à préserver et à défendre la paix, l'indépendance, l'avenir et la souveraineté, a-t-il conclu.