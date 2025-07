Les forces armées turques sont "déterminées"à bloquer les efforts des groupes terroristes tels que le PKK/YPG visant à déstabiliser la région en utilisant des infrastructures stratégiques telles que le barrage de Tishrin en Syrie, ont déclaré ce jeudi des responsables du ministère de la Défense lors d’une conférence de presse.

Concernant la situation actuelle dans la Syrie post-Al Assad et l'utilisation par le groupe terroriste PKK/YPG de civils innocents comme boucliers humains autour du barrage, les responsables ont souligné lors d'une conférence de presse hebdomadaire l'importance de la coopération mondiale et de la solidarité internationale contre le terrorisme.

La Turquie attend de la communauté internationale qu'elle reconnaisse les groupes terroristes tels que le PKK/YPG comme des organisations terroristes et qu'elle coopère plus efficacement dans la lutte contre le terrorisme.

Les responsables ont ajouté que l'utilisation par les terroristes du PKK/YPG de civils comme boucliers humains autour du barrage de Tishrin en Syrie ainsi que l'envoi de groupes terroristes dans la région sont des violations des droits de l'homme.

"Les développements dans la région sont d'une grande importance à la fois pour la sécurité intérieure de la Syrie et pour la sécurité frontalière de la Turquie", ont-il insisté.

Concernant l'intégrité territoriale de la Syrie et la quête d'une solution pacifique par son peuple, ils ont déclaré que si les groupes terroristes refusent de déposer les armes, les forces armées turques sont déterminées à poursuivre leurs opérations transfrontalières pour étouffer cette menace.

"Cette détermination sera maintenue jusqu'à ce que tous les éléments terroristes menaçant la paix dans la région soient éliminés afin de mettre fin aux activités des organisations terroristes dans le cadre du droit international et du principe du droit à l'autodéfense de la Charte des Nations unies”, ont ajouté les responsables du ministère de la Défense.

Opérations antiterroristes

Le contre-amiral Zeki Akturk, porte-parole du ministère, a expliqué que les opérations se poursuivaient sans interruption contre toutes sortes de menaces et de dangers visant la Turquie, en particulier les groupes terroristes tels que le PKK, sa branche syrienne le YPG, et Daesh.

Akturk a déclaré que 94 terroristes ont été neutralisés, la semaine dernière, y compris dans le nord de l'Irak et de la Syrie, près de la frontière turque, par les opérations des forces armées turques. Il a ajouté que le nombre de terroristes neutralisés en 2024 et au cours de la première semaine de 2025 a atteint 3 164.

La Turquie ne permettra jamais aucun fait accompli dans la région

Réitérant que la Turquie salue le nouveau processus dans la Syrie voisine -qui a chassé le mois dernier le régime du parti Baath en place depuis des décennies- M. Akturk a indiqué que la Turquie continuerait à soutenir, avec plus de force, l'établissement d'une sécurité et d'une stabilité permanentes dans la région, en étroite coopération avec la nouvelle administration syrienne

La Turquie poursuivra ses préparatifs pour renforcer la capacité de défense et de sécurité de la Syrie et n'autorisera jamais aucune formation terroriste ni aucun fait accompli dans la région, a-t-il rappelé.

Au cours de sa campagne de terreur de 40 ans contre la Turquie, le PKK -inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne- a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées.

Les YPG, la branche syrienne du PKK, cherchent depuis longtemps à construire un "corridor terroriste" dans le nord de la Syrie, près de la frontière turque, opprimant également les populations locales. La Turquie a déployé des troupes et travaillé avec des alliés locaux pour faire échouer ce complot.

