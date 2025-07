Erdogan a mis en avant la nécessité de mettre fin aux défis et aux troubles que la Turquie a traversés au cours des 150 dernières années, en particulier au cours du dernier demi-siècle.

"Depuis 150 ans, et particulièrement au cours du dernier demi-siècle, nous avons enduré des troubles. Il est maintenant temps de dire 'assez' et de prononcer de nouvelles paroles", a déclaré Erdogan lors du 8e Congrès provincial ordinaire de son parti à Diyarbakir.

Lire aussi : Erdogan: les terroristes séparatistes en Syrie cherchent de nouveaux patrons

"Nous ne permettrons pas que l'unité de notre nation, l'intégrité de notre patrie et la force perpétuelle de notre État soient consumées par les serpents et les scorpions", a-t-il déclaré, faisant référence à une citation du poète Ahmed Arif.

Il a également mis en lumière la lutte continue contre le terrorisme, saluant la détermination des "mères de Diyarbakir" qui, depuis cinq ans, protestent pour retrouver leurs enfants enlevés par le groupe terroriste PKK.

"Grâce à notre stratégie de neutralisation du terrorisme à sa source, les groupes terroristes ont subi des pertes considérables en ressources et en effectifs", a précisé Erdogan.

"Nous déchirerons le voile du terrorisme"

Dans le cadre de la lutte géopolitique plus large de son pays, Erdogan a déclaré que "ceux qui tentent d’exploiter l'héritage de Salahaddin Ayyubi à des fins impérialistes sont l'ennemi commun de tous. Personne ne peut asservir ses descendants aux portes des sionistes."

Il a également appelé à la fin des divisions internes, affirmant : "Celui qui sème la discorde entre les Turcs et les Kurdes n'est pas seulement un ennemi des deux, mais aussi un ennemi de tous les musulmans. Ensemble, nous déchirerons le voile du terrorisme qui divise les Turcs et les Kurdes, les Kurdes et les Arabes, notamment en Syrie."

"L'ancienne Turquie est partie. Il n'y a plus de soumission, plus de conformité aux conditions imposées. La Turquie d'aujourd'hui est unie avec tout son peuple, se levant contre l'oppression non seulement à l'intérieur de ses frontières, mais aussi à l'échelle mondiale" a-t-il conclu.