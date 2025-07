Le bilan des incendies de forêt de Los Angeles s'élève à 16 morts alors que les flammes incessantes continuent de faire rage pour un cinquième jour consécutif, ont déclaré les autorités.

Cinq des décès ont été attribués à l'incendie de Palisades et 11 à l'incendie d'Eaton, a confirmé le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles.

Au moins quatre incendies de forêt font toujours rage dans le comté de Los Angeles.

Les incendies ont brûlé 16 000 hectares samedi, détruit plus de 12 000 structures alors que plus de 150 000 personnes sont sous ordre d'évacuation. Les pertes économiques pourraient s'élever à 10 milliards de dollars.

Des dégâts considérables

L’incendie le plus dévastateur a brûlé 9 500 hectares dans et autour du quartier chic de Pacific Palisades, près de la côte. Plus à l'intérieur des terres, l'incendie d'Eaton a brûlé 5 600 hectares dans les contreforts de la ville d'Altadena, au nord-est du centre-ville de Los Angeles, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.

L'incendie de Palisades est contenu à 11%, tandis que l'incendie d'Eaton a gagné en ampleur, passant de 3% à 15% vendredi.

Deux autres incendies plus petits, les incendies Hurst et Kenneth, brûlent toujours dans la région de Los Angeles, tandis que les incendies d'Archer et de Lidia ont été entièrement contenus.

Selon les explications d' Anthony Marrone, de la coordination des sapeurs pompiers, l’ampleur des dégâts s’expliquerait par le faible taux d'humidité dans une région sèche et désertique, les vents d’une extrême violence pouvant aller jusqu'à 160 kilomètres à l’heure et le manque d’infrastructure de lutte contre le feu, comme un système d’approvisionnement en eau.

