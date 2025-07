Au moins 53 Palestiniens ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés, lundi, au cours d’attaques israéliennes dans la bande de Gaza, selon des sources médicales citées par Anadolu.

Les frappes ont visé des rassemblements dans plusieurs endroits du nord de Gaza, ainsi qu’une école où des personnes déplacées s’étaient réfugiées.

Les corps des victimes, tuées par des frappes menées par des avions de combat israéliens et des drones (UAV), ont été transportés vers les hôpitaux.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne mène une guerre qualifiée de génocidaire à Gaza, ayant causé la mort de plus de 46 500 personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, et ce, en dépit d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à Gaza.

Par ailleurs, Israël fait face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de Justice en raison de son offensive dans l’enclave.