L’aide est destinée à faire face à la "situation catastrophique" à Gaza, a précisé une porte-parole de la Commission européenne lors du point presse quotidien à Bruxelles.

Elle prévoit notamment une aide alimentaire d'urgence, une aide médicale et des équipements permettant un meilleur accès à l'eau potable, selon un communiqué de la Commission. Quelque 3 800 tonnes d'aide humanitaire ont par ailleurs été acheminées par voie aérienne pour venir en aide aux populations à Gaza.

L'UE a salué mercredi l'annonce d'un cessez-le-feu à Gaza et indiqué jeudi espérer qu'il permette "un meilleur accès pour l'aide humanitaire" et que cette "aide soit effectivement distribuée à ceux qui en ont besoin", a souligné un autre porte-parole de la Commission, interrogé lors de ce point de presse.

La commissaire européenne en charge de la gestion des crises, Hadja Lahbib, a rencontré jeudi à Bruxelles le Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa.

"Nous avons discuté des besoins énormes à Gaza et en Cisjordanie et des moyens d'y répondre", a indiqué Mme Lahbib sur le réseau X, précisant qu'elle se rendrait bientôt dans les Territoires palestiniens.

L'UE soutient une solution politique à deux États, un État israélien et un État palestinien, et a indiqué à plusieurs reprises sa disponibilité pour aider à la reconstruction dans la bande de Gaza et à la consolidation de l'Autorité palestinienne.

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a annoncé mercredi soir que les médiateurs étaient parvenus à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et que sa mise en œuvre commencerait ce dimanche.

Cette annonce intervient au 467e jour du génocide israélien à Gaza, qui a tué plus de 46 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

La guerre a fait plus de 11 000 disparus, entraîné des destructions massives et une crise humanitaire qui a coûté la vie à de nombreuses personnes âgées et à des enfants, dans le cadre de l'une des pires catastrophes humanitaires mondiales de tous les temps.

En novembre, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour la guerre qu'il a menée contre l'enclave.

