Le parti d'extrême droite du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a conditionné son maintien dans le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu à la reprise de la guerre contre Gaza.

Cette décision a été prise après que les médiateurs ont annoncé un cessez-le-feu à Gaza et un accord d'échange de prisonniers pour mettre fin à plus de 15 mois d'attaques israéliennes meurtrières sur l'enclave palestinienne.

“Tout en souhaitant ardemment le retour de tous nos otages, le parti du sionisme religieux s'oppose fermement à cet accord”, a déclaré le parti dans un communiqué.

Le parti d'extrême droite a souligné que Smotrich avait demandé à Netanyahu de garantir une nouvelle offensive pour éliminer le Hamas et d'assurer le retour des Israéliens détenus dans la bande de Gaza.

Il a également appelé à un changement de l'approche israélienne en faveur d'une “victoire totale” , faisant de cette exigence une condition au maintien du soutien du parti au gouvernement.

Le cabinet de sécurité israélien devait se réunir jeudi pour ratifier l'accord sur Gaza, mais les médias israéliens ont annoncé que la réunion avait été reportée, Netanyahu essayant de convaincre Smotrich de rester dans le gouvernement.

Sur les pas d'Itamar Ben-Gvir

En début de semaine, le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a appelé Smotrich à s’opposer avec son parti à l'accord de Gaza.

Le retrait des partis de Smotrich et de Ben-Gvir pourrait faire s'effondrer le gouvernement de Netanyahu, qui détient 68 des 120 sièges de la Knesset et a besoin d'un minimum de 61 sièges pour rester au pouvoir.

Si Ben-Gvir, avec ses six sièges, n'a pas suffisamment de poids pour renverser le gouvernement, un front uni avec Smotrich, qui détient huit sièges, pourrait mettre à genoux la coalition de Netanyahu.

Le Qatar a annoncé mercredi un accord de cessez-le-feu mettant fin à plus de 15 mois d'attaques israéliennes meurtrières sur Gaza.

Selon les autorités sanitaires locales, plus de 46 700 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 110 000 autres blessés dans la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.

La guerre a fait plus de 11 000 disparus, provoqué des destructions massives et une crise humanitaire qui a coûté la vie à de nombreuses personnes âgées et à des enfants, dans le cadre de l'une des pires catastrophes humanitaires mondiales de tous les temps.

En novembre, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour la guerre qu'il a menée contre l'enclave.

