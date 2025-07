Le Comité pour le développement international du Parlement britannique a exhorté, vendredi, le gouvernement à reconnaître un État palestinien, en définissant les conditions nécessaires à remplir ainsi qu’un calendrier détaillant les actions prévues.

Le comité a publié un rapport sur la situation humanitaire à Gaza, les développements en Cisjordanie et la situation des Palestiniens déplacés.

Lire aussi : Gaza: Israël approuve l'accord de cessez-le-feu, début de la trêve dimanche

“Le gouvernement doit préciser les étapes qu’il entreprendra pour reconnaître l’État de Palestine, y compris les conditions à remplir et un calendrier des actions prévues”, indique le rapport.

Le rapport souligne que la guerre menée par Israël à Gaza a causé d’importantes pertes civiles et détruit les infrastructures civiles de l’enclave.

Mentionnant les décisions des tribunaux internationaux qui pointent le risque de violations du droit international à Gaza, le rapport établit : “Nous estimons qu’il existe un risque plausible que la campagne militaire d’Israël à Gaza ait inclus de graves violations du droit international humanitaire, ce qui a donné lieu à des accusations de génocide”.

Il met également en avant la nécessité de reconnaître l’État palestinien pour parvenir à une paix durable et stable dans la région.

Le rapport révèle que 500 camions d’aide sont nécessaires quotidiennement pour répondre aux besoins humanitaires de Gaza, mais que leur nombre est tombé à une moyenne de 25.

Il met en lumière des allégations alarmantes concernant des drones visant des civils à la suite des frappes aériennes israéliennes.

Concernant les actions israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, il indique qu’entre le 7 octobre 2023 et le 31 octobre 2024, Israël a détruit 1 800 structures appartenant à des Palestiniens et tué 736 Palestiniens au cours de la même période.

Le rapport précise que 1 722 Palestiniens ont été déplacés en raison de saisies de terres par des Israéliens durant les dates mentionnées.

Il invite le gouvernement britannique à tout mettre en œuvre pour “garantir qu’Israël soit tenu responsable de toute violation en cours du droit international humanitaire”.