Le président turc Recep Tayyip Erdogan a critiqué les violations des cessez-le-feu par Israël, appelant la communauté internationale à empêcher de nouvelles infractions dans le cadre de l’accord entre Israël et le Hamas.

“Israël, en particulier Netanyahu, a un lourd passé de violations des cessez-le-feu ; cela ne devrait pas être permis cette fois”, a annoncé Erdogan samedi.

Il a condamné l’offensive israélienne de 467 jours à Gaza, qui a tué plus de 47 000 Palestiniens : “Malgré 467 jours de génocide et de massacres, Israël n’a pas réussi à briser la volonté de résistance de nos frères et sœurs à Gaza”.

Erdogan a réaffirmé l’engagement de la Turquie à tenir pour responsables les auteurs de crimes de guerre en Palestine. “Nos efforts pour traduire un par un les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en justice se poursuivront et s’intensifieront”, a-t-il fait savoir.

La Turquie mobilisera tous les moyens pour panser les blessures de Gaza pendant la période de cessez-le-feu, a fait savoir Erdogan.

Mercredi, le Qatar a annoncé un accord de cessez-le-feu en trois phases entre Israël et le groupe de résistance palestinien Hamas afin de mettre fin à plus de 15 mois d’attaques meurtrières israéliennes sur Gaza, le cessez-le-feu devant entrer en vigueur dimanche à 06h30 GMT.

Concernant la Syrie, Erdogan a précisé que le “projet d’Israël de diviser la Syrie en trois parties, la transformant en proies faciles, s’est effondré”.

Il a également souligné le soutien de la Turquie aux retours volontaires des réfugiés tout en s’opposant à tout rapatriement forcé.