16h02 GMT: L'armée israélienne dit avoir récupéré les trois otages dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a récupéré dans la bande de Gaza les trois otages israéliennes libérées par le Hamas et des soldats d'une unité d'élite les "accompagnent vers le territoire israélien", selon un communiqué militaire publié dimanche en fin d'après-midi, rapporte l’AFP.

"Les trois otages libérées ont été transférées aux forces de l'armée et sont accompagnées par une unité spéciale en route vers le territoire israélien, où elles passeront un premier examen médical", indique le texte.

14H04 GMT: Des camions transportant de l'aide humanitaire à Gaza après l'entrée en vigueur d'une trêve entre Israël et le Hamas, ont annoncé les Nations Unies.

"Les premiers camions de ravitaillement ont commencé à entrer" quelques minutes après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dimanche matin, a déclaré sur X Jonathan Whittall, responsable de l'aide humanitaire de l'ONU et chef par intérim de l'agence d'aide humanitaire OCHA de l'ONU pour les territoires palestiniens.

"Un effort massif a été déployé ces derniers jours par les partenaires humanitaires pour charger et préparer la distribution d'une aide massive dans tout Gaza."

12H33 GMT: Les forces de sécurité de Gaza se déploient dans toute l'enclave

Des milliers de membres des forces de sécurité de Gaza se sont déployés dans plusieurs zones de l'enclave alors qu'un accord de cessez-le-feu avec Israël est entré en vigueur, ont déclaré les autorités locales.

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a déclaré que le déploiement s'inscrit dans le cadre d'un plan visant à maintenir la sécurité et l'ordre sur tout le territoire.

"Les municipalités ont commencé à rouvrir et à réhabiliter les rues, peu de temps après le début du cessez-le-feu", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le bureau des médias a précisé que les ministères et les institutions gouvernementales "sont pleinement prêts à commencer à travailler dans le cadre d'un plan gouvernemental pour assurer le retour à la vie normale dès que possible".

Il a exhorté les habitants "à être prudents lorsqu'ils se déplacent entre les régions" de Gaza.

"Le retour des déplacés aura lieu sept jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu", a-t-il ajouté.

12h33 GMT: Le Hamas dit attendre “prochainement” une liste de 90 prisonniers palestiniens d’Israël à échanger

Le groupe de résistance palestinien Hamas a déclaré qu’il attendait une liste de 90 prisonniers qui seront libérés par Israël dans le cadre d’un échange d’otages-prisonniers le premier jour du cessez-le-feu à Gaza.

“L’occupation devrait remettre prochainement une liste contenant les noms de 90 prisonniers des catégories de femmes et d’enfants qui doivent être libérés le premier jour du cessez-le-feu”, a déclaré le Hamas dans un communiqué.

Il a ajouté que l’accord de trêve stipulait “la libération de 30 prisonniers palestiniens en échange d’un détenu civil“.

Le bilan palestinien de la guerre d’Israël approche les 47 000 morts.

La guerre d’Israël à Gaza a tué au moins 46 913 Palestiniens et en a blessé 110 750 autres depuis le 7 octobre 2023, a déclaré le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne dans une mise à jour.

10H24 GMT: Entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, après 3 h de retard

Après un retard de trois heures, pour “raisons techniques et logistiques” selon le Hamas, le cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza. L’obtention de la liste des premiers otages israéliens à libérer était un préalable de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien.

Dans le même temps, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé sa démission du gouvernement en raison de l'accord de cessez-le-feu.

Israël avait auparavant retardé la mise en œuvre de la trêve, invoquant l'incapacité du Hamas à fournir une liste d'otages. Cependant, le Hamas a réaffirmé son engagement pour le cessez-le-feu, déclarant que le retard dans la soumission de la liste était dû à des problèmes techniques.Avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le porte-parole de l'agence de la défense civile de Gaza, Mahmud Bassal, a déclaré que trois personnes avaient été tuées dans le nord de l'enclave palestinienne et cinq, dans la ville de Gaza, pendant que 25 Gazaouis avaient été blessés.

La chaîne égyptienne "Al-Kahera Al-Akhbariya" a rapporté que 95 camions d'aide ont franchi le point de passage de Kerem Shalom, avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, conformément au calendrier des médiateurs.

Par ailleurs, le Hamas exige le retrait des avions de combat et des drones israéliens du ciel de Gaza.Une source interne à la chaîne de télévision qatarie "Al-Jazeera" rapporte que "le Hamas a exigé des médiateurs que tous les avions de combat et les drones israéliens se retirent de l'espace aérien de Gaza".Donald Trump a annoncé que la trêve à Gaza, après 471 jours de génocide perpétré par Israël avec au moins 46 899 Palestiniens tués et plus de 110 725 blessés, devait être maintenue.

9h25GMT: Le Hamas exige le retrait des avions de combat et des drones israéliens du ciel de Gaza

8h52 GMT: le Hamas annonce les noms des trois otages à libérer aujourd’hui, le ministre israélien de la sécurité annonce sa démission

Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, annoncent les noms de trois otages israéliens qui seront libérés dans le cadre d'un accord. Israël confirme avoir reçu la liste des otages qui doivent être libérés aujourd'hui dans le cadre de l'accord.

Dans le même temps, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé sa démission du gouvernement en raison de l'accord de cessez-le-feu.

Israël avait auparavant retardé la mise en œuvre de la trêve, invoquant l'incapacité du Hamas à fournir une liste d'otages. Cependant, le Hamas a réaffirmé son engagement envers le cessez-le-feu, déclarant que le retard dans la soumission de la liste était dû à des problèmes techniques.

7h GMT: L’armée israélienne poursuit ses attaques contre Gaza, selon un porte-parole

Daniel Hagari, le porte-parole de l’armée israélienne, vient de publier une déclaration sur le cessez-le-feu à Gaza.

“ Ce matin, le Hamas ne remplit pas ses obligations et, contrairement à l’accord, n’a pas donné à Israël les noms des otages [qui doivent être libérés aujourd’hui] “, a-t-il déclaré.

"Conformément aux directives du Premier ministre, le cessez-le-feu ne prendra pas effet tant que le Hamas ne remplira pas ses obligations. L’armée israélienne continue de frapper à Gaza tant que le Hamas ne remplira pas ses obligations en vertu de l’accord”.

Comme nous l’avons signalé plus tôt, le Hamas n’a pas encore remis la liste des noms des captifs qu’il est censé libérer. Le groupe palestinien a imputé ce retard à des raisons “ techniques et de terrain”.

7h20 GMT: Les Houthis affirment que 4 frappes aériennes américaines ont ciblé la capitale yéménite Sanaa

Le groupe houthi au Yémen a annoncé tôt dimanche que les États-Unis avaient mené quatre frappes aériennes sur la capitale yéménite Sanaa.

Le média du groupe Al-Masirah a déclaré : “ Quatre frappes aériennes américaines ont ciblé la région d'Al-Azraqeen, au nord de la capitale yéménite, Sanaa”.

Aucun détail n'a été fourni immédiatement concernant les conséquences des frappes aériennes, et les États-Unis n'ont pas fait de déclaration immédiate sur l’information des Houthis.

Les Houthis ont ciblé des cargos israéliens ou liés à Tel Aviv dans la mer Rouge avec des missiles et des drones en signe de soutien à la bande de Gaza, où près de 47 000 personnes ont été tuées dans la guerre génocidaire d’Israël depuis octobre 2023.

Depuis début 2024, une coalition dirigée par les États-Unis mène des frappes aériennes qui, selon elle, visent les sites houthis au Yémen en réponse aux attaques du groupe dans la mer Rouge, avec des représailles occasionnelles de la part des Houthis.

7h53 GMT: Les secouristes de Gaza affirment que huit personnes ont été tuées et 25 blessées dans des attaques israéliennes

Les bombardements d'artillerie et les frappes aériennes israéliennes ont repris dans le sud de Khan Younis et le centre de Nuseirat malgré le début du cessez-le-feu à Gaza, selon le calendrier des médiateurs, à 8h30 heure locale (06h30 GMT).

L'agence de défense civile de Gaza a déclaré que les frappes israéliennes ont fait au moins huit morts et des dizaines de blessés après 06h30 GMT, heure à laquelle le cessez-le-feu était censé entrer en vigueur.

Le porte-parole de l'agence, Mahmud Bassal, a déclaré que trois personnes avaient été tuées dans le nord de Gaza et cinq dans la ville de Gaza, alors que 25 gazaouis avaient été blessés.

“L'armée israélienne continue de se préparer à la défense et à l'attaque, et ne permettra pas que la sécurité des résidents de l'État d'Israël soit mise en danger”, a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Le cessez-le-feu prévu -convenu après un an de médiation intensive du Qatar et de l'Égypte- est la première étape d'un processus long et fragile visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis 15 mois.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré avoir donné des instructions à l'armée selon lesquelles la trêve “ne commencera pas tant qu'Israël n'aura pas en sa possession la liste des otages à libérer, que le Hamas s'est engagé à fournir”. Il avait émis un avertissement similaire la nuit précédente.

6 h30 GMT: Israël annonce que le cessez-le-feu à Gaza sera retardé jusqu'à l'arrivée de la liste des otages

La radio de l'armée israélienne a rapporté dimanche que le cessez-le-feu à Gaza, qui devait commencer à 8h30 heure locale (06h30 GMT), ne commencera pas tant que la liste des otages à libérer n'aura pas été reçue.

Le retard est dû à des " raisons techniques et logistiques", a déclaré le groupe palestinien Hamas.

Le Hamas réaffirme son engagement envers l'accord de cessez-le-feu

Le Hamas a annoncé dimanche que la remise des noms des otages du premier groupe était retardée pour des “ raisons techniques et logistiques “.

Le Hamas a confirmé dimanche son adhésion aux termes de l'accord de cessez-le-feu avec Israël.

Dans un communiqué, le groupe palestinien a déclaré qu'il “ réaffirme son engagement envers les termes de l'accord de cessez-le-feu “.

Il a noté que “le retard dans la remise des noms des personnes devant être libérées dans le cadre du premier groupe de cessez-le-feu est dû à des raisons techniques et logistiques”.

L'annonce intervient alors que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas devrait entrer en vigueur dimanche à 8h30 heure locale (06h30 GMT), après des mois de guerre génocidaire israélienne contre l'enclave.