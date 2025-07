Des milliers de Palestiniens déplacés et fatigués de la guerre à Gaza sont partis de diverses localités du territoire palestinien dévasté pour rentrer chez eux, après l’entrée en vigueur d’une trêve tant attendue entre Israël et le Hamas.

Le cessez-le-feu a commencé avec trois heures de retard ce dimanche, période pendant laquelle l’armée israélienne a déclaré qu’elle continuait à bombarder Gaza, l’agence de défense civile du territoire faisant état de 19 personnes tuées et 25 blessées dans les bombardements.

Des milliers de Palestiniens à Gaza, portant des tentes, des vêtements et leurs effets personnels, ont été vus en train de rentrer chez eux, après plus de 15 mois de guerre brutale qui a déplacé la grande majorité de la population du territoire, dans de nombreux cas plus d’une fois.

Dans la zone nord de Jabalia, des centaines de personnes ont dévalé un chemin sablonneux, retournant dans un paysage apocalyptique parsemé de tas de gravats et de bâtiments détruits.

Célébration à Khan Yunis

Et dans la principale ville de Khan Younis, dans le sud du pays, les gens ont célébré leur retour imminent.

“Je suis très, très heureuse”, a déclaré Wafa al-Habeel. “Je veux revenir et embrasser le sol et le sol de Gaza. J’ai hâte de Gaza (ville) et de nos proches”.

La trêve devait commencer à 06h30 GMT (8h30), mais un différend de dernière minute sur la liste des otages à libérer le premier jour a conduit a une violation de l’accord.

Le Qatar, médiateur de la trêve, a confirmé plus tard qu’elle était entrée en vigueur.

Le groupe de campagne Forum des otages et des familles disparues a identifié les trois femmes israéliennes qui doivent être libérées comme étant Emily Damari, Romi Gonen et Doron Steinbrecher.

Le Hamas, quant à lui, a déclaré qu’il attendait qu’Israël fournisse “une liste contenant les noms de 90 prisonniers comprenant des femmes et des enfants” qui seront également libérés le premier jour.

“ Nous sommes épuisés”

Au total, 33 otages seront renvoyés de Gaza au cours d’une trêve initiale de 42 jours, en échange d’environ 1 900 Palestiniens détenus par Israël.

La trêve est censée ouvrir la voie à une fin définitive de la guerre, mais une deuxième phase n’a pas encore été finalisée.

Il fait suite à un accord conclu par les médiateurs du Qatar, des États-Unis et de l’Égypte après des mois de négociations.

Dans une allocution télévisée samedi, Netanyahu a qualifié la première phase de 42 jours de “cessez-le-feu temporaire” et a déclaré qu’Israël avait le soutien des États-Unis pour reprendre ses attaques si nécessaire.

Dans la ville de Gaza, bien avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, les gens faisaient déjà la fête, agitant des drapeaux palestiniens dans la rue.

Mais lorsqu’il est devenu évident que la trêve avait été retardée, la joie a cédé la place au désespoir pour certains.

“Assez de jouer avec nos émotions, nous sommes épuisés”, a déclaré Maha Abed, une déplacée de Rafah âgée de 27 ans.

Des centaines de camions attendaient à la frontière de Gaza, prêts à entrer d’Égypte dès qu’ils auront le feu vert pour livrer une aide désespérément nécessaire.

Certains camions étaient chargés de maisons préfabriquées.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a déclaré que 600 camions par jour entreraient à Gaza après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, dont 50 transportant du carburant.

