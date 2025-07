Dans un message posté sur X (ex-Twitter), TikTok a remercié le président élu Donald Trump pour avoir assuré aux fournisseurs d'accès à internet et boutiques d'applications qu'ils échapperaient aux lourdes pénalités prévues par la loi.

Le président élu dont l’investiture aura lieu aujourd’hui a en effet pris le parti du réseau chinois. Donald Trump a estimé nécessaire de "sauver TikTok” dimanche lors de son dernier meeting avant sa prise de fonction et a promis de prendre un décret dès aujourd’hui.

Le réseau social est utilisé par 170 millions de personnes aux Etats-Unis et son retour a été célébré par de nombreux internautes.

Une loi datant de 2024

​​La loi américaine votée sous l’administration Biden prévoyait de très lourdes amendes, jusqu'à 5.000 dollars par utilisateur pour les boutiques d'application. Le texte interdisant TikTok qui appartient à une société chinoise Byte Dance prévoyait un délai de 90 jours avant l’entrée en vigueur de la loi. Il était demandé à la société de passer sous contrôle américain, ce qu’elle a refusé.

Désormais, la société semble plus conciliante. L’entreprise a déclaré vouloir “travailler avec le président Trump à une solution de long terme pour maintenir TikTok aux Etats-Unis.”

Une solution semble se dessiner, le nouveau président américain propose la création d’une société contrôlée à 50% par des Américains. "Sans accord américain, il n'y a pas de TikTok. Avec notre validation, cela vaut plusieurs centaines de milliards, voire des milliers de milliards", a-t-il souligné.

"C'est un grand succès pour TikTok et une victoire politique pour Trump", a réagi auprès de l'AFP Dan Ives, analyste du cabinet Wedbush. "L'app allait rester dans le noir et Trump est arrivé à la rescousse dans ce jeu politique à gros enjeux entre Etats-Unis et Chine", a-t-il poursuivi.

Deux sociétés américaines sont déjà sur les rangs pour travailler avec TikTok. L'homme d'affaires Frank McCourt s'est dit prêt à mettre 20 milliards de dollars sur la table pour les activités américaines de l'application, sans son puissant algorithme. La start-up d'intelligence artificielle (IA) Perplexity AI a soumis, elle, à ByteDance une proposition de fusion avec la filiale américaine de TikTok.