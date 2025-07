Si le nombre de personnes vivant dans la pauvreté n’a pratiquement pas changé depuis 1990, la fortune des milliardaires a atteint 15.000 milliards de dollars en 2024.

Mille milliards, c'est déjà la fortune cumulée des quatre hommes les plus riches au monde, tous Américains et issus de la tech: Elon Musk, Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin), Mark Zuckerberg (Meta) et Larry Ellison (Oracle).

Les trois premiers, attendus lundi à la cérémonie d'investiture du nouveau président Donald Trump, "possèdent aujourd'hui plus de richesses que la moitié la plus pauvre de la société américaine", a critiqué Bernie Sanders, figure de la gauche aux Etats-Unis.

Aux Etats-Unis, "on est dans la situation de pouvoir s'acheter un pays", a dénoncé la patronne d'Oxfam France, Cécile Duflot, au cours d'une conférence de presse.

Donald Trump a nommé d'autres milliardaires dans sa nouvelle administration, et de riches hommes et femmes d'affaires à des postes d'ambassadeurs ou de directeurs d'agences fédérales. Leur point commun est souvent d'avoir contribué financièrement à sa campagne.

Elon Musk s'est aussi invité ces dernières semaines dans les débats politiques au Royaume-Uni et en Allemagne.

Oxfam estime que cinq hommes peuvent prétendre arriver à une fortune de 1.000 milliards de dollars dans les dix ans, quand "le nombre de personnes prises au piège de la pauvreté n'a presque pas évolué depuis 1990".

"Taxez les riches" était l'un des slogans des manifestants qui ont bloqué dimanche la route d'accès à Davos pour protester contre la réunion du Forum économique mondial. Plusieurs centaines ont été délogés par la police, selon l'agence Keystone-ATS.

"Le Forum économique mondial symbolise le pouvoir que détiennent les gens riches comme moi", a expliqué à l'AFP l'Autrichienne Marlene Engelhorn, qui a redistribué l'année dernière son héritage de 25 millions d'euros à diverses organisations.

Plus de 60 chefs d'Etats et de gouvernement sont attendus cette semaine à Davos, avec pour point d'orgue jeudi une intervention en visioconférence de Donald Trump.

Lire aussi : De plus en plus de pauvres en France