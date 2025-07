Gaza: l’Unicef salue la libération de 9 enfants Palestiniens

90 prisonniers palestiniens ont été libérés dans le cadre du cessez-le-feu signé entre le Hamas et Israël. L’Unicef s’est félicitée, ce mardi, de la libération de neuf enfants détenus dans les prisons israéliennes depuis plus d’un an.