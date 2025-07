Des témoins ont rapporté que les forces spéciales israéliennes ont mené des raids dans plusieurs zones du camp de réfugiés de Jénine, tandis que des drones israéliens ont frappé deux sites dans la région.

La chaîne publique israélienne KAN a confirmé qu'une frappe de drone avait visé des infrastructures dans le camp.

Un communiqué militaire israélien a précisé que l'opération à Jénine, connue sous le nom de code "Mur de fer", devrait durer plusieurs jours.

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a expliqué que cette opération faisait partie de la “méthode systématique et décisive de l'armée contre l'axe iranien partout où il envoie ses armes à Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen et en Judée et Samira [Cisjordanie]”.

Pour sa part, la branche armée du groupe Jihad islamique, les Brigades Quds, a confirmé que ses combattants s’étaient affrontés avec les forces israéliennes à Jénine, faisant des victimes parmi les soldats israéliens.

De son côté, le groupe palestinien Hamas a également appelé les Palestiniens à se mobiliser en Cisjordanie pour résister à l'attaque israélienne à Jénine.

La tension est particulièrement vive en Cisjordanie en raison de la guerre génocidaire menée par Israël contre la bande de Gaza, qui a fait au moins 47 000 morts, principalement des femmes et des enfants, et plus de 110 700 blessés depuis le 7 octobre 2023.

Selon le ministère palestinien de la Santé, environ 863 Palestiniens ont été tués et plus de 6 700 blessés par les tirs de l'armée israélienne en Cisjordanie occupé.

Un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers sont entrés en vigueur dimanche à Gaza, suspendant la guerre israélienne contre l'enclave palestinienne.

En juillet, la Cour internationale de justice a déclaré illégale l'occupation israélienne des terres palestiniennes, qui dure depuis des décennies, et a exigé l'évacuation de toutes les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.