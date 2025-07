Plusieurs dirigeants et gouvernements mondiaux continuent de présenter leurs condoléances à la Turquie à la suite de cet incendie survenu dans une station de ski, qui a fait au moins 79 morts et 51 blessés.

La Turquie a déclaré une journée de deuil national mercredi pour rendre hommage aux victimes de l’incendie qui s’est déclaré tôt mardi dans un hôtel de la province septentrionale de Bolu, l’une des principales destinations du tourisme hivernal du pays.

Les Émirats arabes unis ont exprimé leur solidarité avec la Turquie et ont présenté leurs condoléances aux victimes de l'incendie.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple turcs, ainsi qu'aux familles des victimes de cette tragédie, et a souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés.

Le secrétariat de l’Organisation des États turciques a mis les drapeaux en berne et exprimé sa solidarité avec le peuple turc. “Nous sommes profondément attristés par cet incident tragique et présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et prions pour que tous ceux touchés par cette tragédie trouvent force et réconfort”, a-t-il indiqué.

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a présenté ses condoléances et souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également exprimé sa profonde tristesse face à l’incendie, adressant ses condoléances au président turc Recep Tayyip Erdogan et au peuple turc.

Des messages de condoléances du monde entier

“Je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. L’Ukraine partage la douleur du peuple turc en ces temps difficiles”, a déclaré Zelensky sur X.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est dit “profondément attristé” par cet incendie dramatique. “Mes pensées vont aux familles des victimes, et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés”, a-t-il écrit sur X.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a lui aussi présenté ses condoléances dans une déclaration sur X, affirmant : “Le peuple turc s’est toujours tenu à nos côtés dans nos moments les plus difficiles, et aujourd’hui, les Syriens se tiennent aux côtés de leurs frères turcs, espérant une issue rapide à cette épreuve”.

La Chine a également présenté ses “sincères condoléances” aux “malheureuses victimes” ainsi que ses “sympathies sincères” aux familles des défunts, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

L’Iran a adressé ses condoléances et sa sympathie à la Turquie, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a prié pour “la miséricorde divine” aux victimes.

“Nos pensées vont aux familles endeuillées et à tous ceux affectés par cette tragédie. Nous adressons nos vœux de rétablissement aux blessés”, a déclaré le président rwandais Paul Kagame sur X.

Le ministère nigérian des Affaires étrangères a également publié un message sur Facebook. Exprimant ses “profondes” condoléances et sa sympathie envers la Turquie, le ministère a souhaité un rétablissement rapide des blessés.