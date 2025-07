L’opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée entre dans sa troisième journée, avec déjà 12 Palestiniens tués et au moins 40 autres blessés, dont des enfants.

Des responsables de l’ONU affirment que les attaques israéliennes en cours ont rendu le camp de réfugiés de Jénine “presque inhabitable”, avec des routes, des réseaux d’électricité et d’eau détruits et l’hôpital public de Jénine coupé du réseau d’électricité et d’eau.

Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré que les attaques d’Israël contre la Cisjordanie occupée, après l’annonce d’un cessez-le-feu à Gaza, ”constituent un lourd tribut à la santé physique et mentale des gens”, car les ambulances et le personnel médical n’y ont pas accès.

“Ce que nous voyons dans le camp de Jénine est horrible”, a déclaré un ambulancier, cité par l’organisation.

“Les gens sont pris pour cible pendant leur évacuation, et les blessés ne peuvent pas être atteints par ambulance. Nous manquons d’électricité, et nous ne pourrons bientôt plus utiliser nos véhicules pour transporter et stabiliser les patients”, a-t-il noté.

MSF a déclaré que la montée de la violence se produisait à un moment où l’organisation avait déjà été “contrainte de suspendre ses opérations à Jénine et de réduire ses activités à Al Khalil (Hébron) et Naplouse en raison de l’obstruction des mouvements”.

MSF a appelé à un “accès sans entrave aux soins médicaux” et à la protection des hôpitaux, des ambulances et du personnel de santé.

808 camions d’aide à Gaza, selon l’ONU

OCHA, l'agence humanitaire de l'ONU, a souligné que 808 camions transportant de la nourriture, du carburant et des fournitures médicales sont entrés mercredi à Gaza alors que les Palestiniens poursuivaient leurs efforts pour récupérer des corps sous les ruines des maisons détruites.

“Les partenaires humanitaires procèdent à des évaluations rapides dans les zones nouvellement accessibles pour identifier les besoins les plus urgents de la population, notamment en matière d’eau, d’hygiène, d’assainissement et de soins de santé. Ils intensifient également leurs efforts de surveillance des maladies”, a déclaré l’OCHA.

Avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu dimanche, seuls 13 camions entraient à Gaza certains jours de janvier, l’armée israélienne imposant un siège étouffant au territoire.

Pendant la guerre, Israël a également pris pour cible les agents de sécurité qui gardaient les convois d’aide, permettant aux gangs criminels de détourner les camions et de vendre l’aide à des prix élevés.

L’année dernière, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre à Gaza, notamment l’utilisation de la famine comme méthode de guerre.

