Le nouveau chef de la diplomatie, Marco Rubio, s’est entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et a promis un “soutien inébranlable” à Israël.

Dans un communiqué, le porte-parole du département d’État, Tammy Bruce, a déclaré que son ministre de tutelle avait affirmé que “le maintien du soutien inébranlable des États-Unis à Israël est une priorité absolue pour le président Donald Trump”, mais le communiqué ne fait aucune allusion aux opérations militaires en cours dans la ville de Jénine où Israël est en train de détruire le camp de réfugiés où 12 personnes ont été tuées en deux jours. Le secrétaire d’Etat américain a choisi de féliciter Netanyahu pour ses “victoires” contre le Hezbollah et le Hamas.

Autre signe du soutien à la politique du gouvernement de Netanyahu par Washington, le président Trump a mis fin aux sanctions imposées par Joe Biden à des colons israéliens extrémistes de Cisjordanie, en raison de leurs attaques contre les Palestiniens.

L’envoyé spécial au Moyen-Orient bientôt en Israël

Steve Witkoff, le conseiller spécial de Donald Trump au Moyen-Orient a annoncé mercredi sur la chaîne Fox News que son premier voyage officiel sera pour Israël. À cette occasion, il ira à Gaza pour inspecter l’application du cessez-le-feu, a-t-il déclaré.

Le cessez-le-feu est entré en vigueur dimanche 19 janvier. Même s’il semble que l’administration Trump a poussé Israël à accepter un cessez-le-feu, avec le Hamas, le nouveau président américain déclarait dès son entrée en fonction avoir des doutes sur la pérennité de ce même cessez-le-feu.

Steve Witkoff a donc expliqué que les États-Unis souhaitent vérifier la mise en œuvre du cessez-le-feu. Lors de son interview à Fox News, le magnat de l’immobilier-nouveau conseiller de Trump pour le Moyen-Orient- a donné des détails sur son déplacement. Il visitera à Gaza deux zones encore tenues par l’armée israélienne, soit le corridor de Netzarim, et le corridor de Philadelphie. Israël veut contrôler en permanence ces deux zones, mais ce point a longtemps fait capoter les négociations pour un cessez-le-feu.

Witkoff à Gaza pour suivre la mise en oeuvre du cessez-le-feu

Le corridor de Netzarim a été créé par l’armée israélienne et coupe la bande de Gaza en deux du nord au sud. Le corridor de Philadelphie est situé au sud de l’enclave palestinienne et longe la frontière avec l’Égypte. L’armée y a installé des points de contrôle pour les personnes qui entrent dans la zone.

“Si tout va bien, nous passerons à la phase 2 et nous sortirons de là-bas des gens vivants“, a expliqué Steve Witkoff qui faisait de toute évidence allusion aux otages israéliens encore retenus à Gaza.

Durant la phase 1 du cessez-le-feu qui vient de commencer et qui doit durer six semaines, 33 otages ont été libérés. L’aide humanitaire entre en grande quantité dans Gaza et n’est plus bloquée. La phase 2 doit marquer la fin définitive des combats et le retrait total de l’armée israélienne et la libération des derniers otages vivants. La troisième et dernière phase doit être consacrée à la reconstruction de Gaza et à la restitution des corps des otages morts en captivité.

Witkoff est un homme d’affaires qui n’a aucune expérience diplomatique, il a pour l’instant juste œuvré à la fin des négociations pour un cessez-le-feu à Gaza, forçant apparemment la main à Netanyahu pour qu'il accepte l’accord négocié.