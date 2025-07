Les fouilles archéologiques de l'ancienne cité d'Assos, située dans le village de Behramkale, dans la province de Canakkale, en Turquie, ont mis au jour une mosaïque vieille de 2 200 ans et une tombe monumentale vieille de 1 800 ans.

Nurettin Arslan, chef de l'équipe de fouilles d'Assos et membre de la faculté de l'université Onsekiz Mart de Canakkale, a donné mercredi des détails sur les découvertes faites au cours de la 44e saison de fouilles soutenues par le ministère de la Culture et du Tourisme et parrainées par Istanbul Steel and Iron Industries Inc (ICDAS).

La mosaïque, datée de la période hellénistique, est composée de pierres polygonales colorées disposées selon des motifs géométriques et floraux.

“Cette mosaïque est l'un des plus anciens exemples de la période hellénistique en Anatolie et faisait probablement partie d'un gymnase converti par la suite en zone résidentielle à l'époque byzantine”, a-t-il déclaré.

La tombe, située dans la partie orientale de l'agora, a été identifiée comme un “heroon”, c'est-à-dire une tombe monumentale dédiée à une famille importante d'Assos à l'époque romaine.

Selon le responsable, “la structure, initialement considérée comme une fontaine, s'est avérée être une tombe vieille de 1 800 ans appartenant à une famille importante de la ville”.

Assos, ville portuaire importante dans l'Antiquité, continue d'attirer l'attention du monde entier pour son patrimoine archéologique et sa beauté naturelle.