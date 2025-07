Le président américain Donald Trump a donné ses instructions pour que tous les documents gouvernementaux liés aux assassinats de l'ancien président John F. Kennedy (JFK), du sénateur Robert F. Kennedy (RFK) et de l'icône des droits civiques, Martin Luther King, soient déclassifiés "sans délai".

"C'est un gros coup, non ? Beaucoup de personnes attendent ce moment depuis des années, depuis des décennies", a déclaré Trump en signant le décret dans le Bureau ovale. "Tout sera révélé", a-t-il dit.

Le décret de Trump stipule que la publication des documents gouvernementaux relatifs aux meurtres de ces hommes, qui ont tous eu lieu il y a plus de 60 ans, est "dans l'intérêt public".

John F. Kennedy a été assassiné en 1963, son frère Robert F. Kennedy en 1968, comme le leader des droits civiques, Martin Luther King Jr .

Leurs assassinats ont donné lieu à beaucoup de supputations. Pour la mort de John Kennedy, certains ont même accusé la CIA, l’agence fédérale, d’avoir orchestré l’assassinat. John Lee Ostwald, le tireur présumé n’aurait été qu’un bouc émissaire.

Ces documents devaient être publiés depuis 1992

Une loi datant de 1992 ordonnait la publication de tous les dossiers relatifs à l'assassinat de JFK avant 2017, mais elle autorisait les Présidents à empêcher leur diffusion publique s'ils jugeaient que cela serait susceptible de créer "un préjudice identifiable à la défense militaire, aux opérations de renseignement, à l'application de la loi ou à la conduite des relations étrangères" qui l'emporterait sur l'intérêt public.

Ainsi Trump, au cours de son premier mandat, et ensuite l’ancien président Joe Biden ont constamment reporté leur publication. Par exemple, en décembre 2022, les archives nationales ont rendu publics plus de 13 000 documents mais Joe Biden a bloqué la diffusion de milliers d’autres dossiers invoquant la sécurité nationale.

Cette fois, Donald Trump a insisté pour que les dossiers soient rendus publics et a ordonné à son directeur du renseignement national et à son procureur général, en coordination avec les responsables de la Maison Blanche, de présenter un plan dans les 15 jours "pour la publication complète et intégrale des dossiers relatifs à l'assassinat du président John F. Kennedy".

Les autorités disposent de 45 jours pour présenter un plan visant à publier également les dossiers liés aux meurtres de King Jr. et de RFK.

