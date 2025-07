Des milliers de Palestiniens ont commencé, lundi matin, à retourner dans le nord de la bande de Gaza, en vertu de l’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 19 janvier entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.

Ils se déplacent à pied vers le nord de l’enclave par la rue côtière Al-Rashid depuis 7 heures du matin, heure locale (05h00 GMT), selon des témoins et un correspondant d'Anadolu sur place.

Des activistes palestiniens sur les réseaux sociaux ont mis en ligne des images de personnes scandant des slogans et célébrant leur retour.

Le bureau des médias de Gaza avait déclaré plus tôt que les gens pouvait aller vers le nord de Gaza à pied, et non en véhicule, par la rue côtière à partir de 7 heures du matin.

Il a ajouté que les déplacements en véhicule vers le nord de Gaza depuis le centre et le sud de Gaza pouvaient se faire par la rue Salaheddin, dans l'est de Gaza, à partir de 9 heures du matin.

Une victoire, selon le Hamas

Le Hamas a qualifié dans une déclaration le retour des personnes déplacées comme “une victoire” pour les Palestiniens et une défaite pour les Israéliens, selon Al Jazeera.

Il a déclaré que les scènes de retour des Palestiniens dans les zones d’où ils ont été déplacés confirment leur lien avec leur terre et “prouvent une fois de plus l’échec de l’occupation à atteindre les objectifs agressifs qui visent à déplacer les populations et à briser leur volonté inébranlable”.

Ben-Gvir dénonce ce retour

Itamar Ben-Gvir, l’ancien ministre israélien de la Sécurité nationale, connu pour ses propos incendiaires contre les Palestiniens, a dénoncé le retour des déplacés dans le nord de Gaza le qualifiant de victoire du Hamas.

Il a écrit dans un message sur X :

“L’ouverture du corridor Netzarim ce matin et l’entrée de dizaines de milliers de Gazaouis dans le nord de la bande de Gaza sont des images de la victoire du Hamas et un autre aspect humiliant de cet accord irresponsable. Ce n’est pas à cela que ressemble une ‘victoire totale’ – c’est à cela que ressemble une reddition totale”.

Ben-Gvir, qui a démissionné de son poste au début du mois en signe de protestation contre l’accord de cessez-le-feu, s’oppose depuis longtemps à la fin de la guerre et a appelé Israël à occuper Gaza.

L'offensive militaire lancée par Israël depuis le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza assiégée a fait au moins 47.280 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé à Gaza.

