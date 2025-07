Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, affirme avoir eu l’assurance de Macron que les entreprises israéliennes seraient autorisées au Salon international de l’air et de l’espace, qui se tient en juin au Bourget, selon son bureau.

Benjamin Netanyahu et Emmanuel Macron se sont parlés ce dimanche au téléphone, et ce dernier “a promis (...) que les compagnies israéliennes pourraient participer” au rendez-vous mondial du secteur, a précisé le communiqué.

Pourtant, un peu plus tard, l’Élysée a répliqué en des termes plus mesurés, expliquant que Macron a indiqué à son interlocuteur que la présence des sociétés israéliennes “pourrait être favorablement examinée, en conséquence du cessez-le-feu à Gaza et au Liban”.

Le président français a également saisi l’occasion pour demander à Benjamin Netanyahu de “retirer ses forces encore présentes au Liban”, a fait savoir l’Élysée.

Une interdiction de participation à Eurosatory annulée par la justice

En mai dernier, le gouvernement français a pris la décision d’annuler la présence des industriels israéliens de la défense au Salon mondial de la défense et de la sécurité, Eurosatory. Cette décision a été prise en pleine guerre israélienne dans la bande de Gaza. Mais l’interdiction n’a pas tenu pour longtemps.

Le tribunal de commerce a invalidé l’interdiction.

En octobre, les organisateurs du salon Euronaval avaient dû renoncer à interdire certaines entreprises israéliennes d’exposer armes et équipements militaires sur décision du tribunal de commerce français. Les organisateurs avaient indiqué agir à la demande du gouvernement français.

L’exécutif français avait précisé que les entreprises israéliennes étaient bienvenues, mais qu’elles ne pouvaient pas exposer d’armes offensives utilisées dans la bande de Gaza et au Liban.