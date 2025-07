14h14 GMT - Les médecins palestiniens ont récupéré 24 corps sous les décombres à Gaza, portant le bilan global des morts depuis octobre 2023 dans la guerre menée par Israël contre l'enclave à 47 487, a déclaré le ministère de la Santé.

Dans une déclaration, le ministère a précisé que deux personnes étaient également décédées de leurs blessures et qu'une autre avait été tuée au cours des dernières 24 heures.

Il a ajouté que huit autres personnes avaient été admises dans des hôpitaux au cours de cette même période, portant le nombre total de blessés à 111 588 dans l'assaut israélien.

Le ministère a également indiqué que de nombreuses victimes restaient piégées sous les débris ou sur les routes, les sauveteurs n'étant pas en mesure de les atteindre.

14h40 GMT - Israël admet avoir échoué à assassiner le chef du Hamas Haitham Al-Hawajri

Israël a reconnu qu'il avait échoué dans sa tentative d'assassiner Haitham Al-Hawajri, commandant du bataillon Al-Shati du Hamas, bien qu'il ait affirmé l'avoir tué en décembre 2023.

Dans une déclaration publiée par le journal Israel Hayom et Channel 12, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a précisé que la frappe du 3 décembre 2023 ciblant Hawajri avait initialement été considérée comme réussie.

"Après l'attaque, l'agence de sécurité israélienne Shin Bet et l'armée ont évalué avec un haut degré de certitude qu'il avait été éliminé, et l'armée a publié une déclaration officielle le confirmant", a déclaré Hagari.

Cependant, il a ajouté : "Un examen plus approfondi a révélé que les renseignements sur lesquels Shin Bet, les services de renseignement militaires et le Commandement du Sud se sont appuyés étaient incorrects. Hawajri n'a pas été tué dans l'attaque.

13h30 GMT -Israël libère des Palestiniens en échange d'otages de Gaza"

Israël a libéré des Palestiniens de ses prisons lors du quatrième échange de prisonniers dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en cours avec le Hamas.

Trente-deux des prisonniers libérés de la Cisjordanie occupée ont été remis à la Croix-Rouge internationale depuis la prison d'Ofer, près de Ramallah, conformément aux termes de la trêve du 19 janvier.

Des centaines de Palestiniens se sont rassemblés près du palais culturel de Ramallah pour accueillir les prisonniers libérés, agitant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans de soutien à la résistance et à Gaza.

Malgré les avertissements, la foule s'est rassemblée pour accueillir les prisonniers, qui ont levé des signes de victoire en dépit des ordres israéliens.

12h12 GMT - 79 prisonniers israéliens toujours détenus à Gaza

Le Hamas continue de détenir 79 otages israéliens à Gaza après la libération de trois captifs, selon les médias israéliens.

Le quotidien Yedioth Ahronoth a précisé que "le Hamas détient toujours 79 otages, et 20 d'entre eux devraient être libérés dans les prochains jours dans le cadre de la première phase de l'accord".

11h49 GMT — Des bus de la Croix-Rouge sont arrivés à l'hôpital européen dans le sud de Gaza, transportant des Palestiniens libérés des prisons israéliennes dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers, ont montré des images de télévision en direct.

11h10 GMT — Le ministère de la Santé de Gaza affirme que 50 patients sont partis par le passage de Rafah vers l'Égypte

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 50 patients palestiniens ont traversé le passage de Rafah vers l'Égypte, alors que la porte d'entrée clé a été rouverte dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu avec Israël.

La chaîne d'information égyptienne Al-Qahera News a montré des images du premier des 50 évacués et de 53 accompagnants, dont un enfant atteint d'une maladie auto-immune, traversant la frontière vers l'Égypte pour recevoir un traitement.

10h52 GMT — Le passage frontalier de Rafah rouvre pour permettre aux patients palestiniens d'entrer en Égypte

Le passage frontalier de Rafah, principal point d'entrée et de sortie du territoire palestinien, a rouvert pour la première fois depuis mai 2024 pour permettre aux patients palestiniens de traverser de Gaza vers l'Égypte pour recevoir un traitement médical, ont montré des images de télévision en direct.

09h49 GMT: Des prisonniers palestiniens relâchés après la libération de trois otages israéliens

Des bus transportant des prisonniers palestiniens libérés des prisons israéliennes arrivent à Ramallah, en Cisjordanie occupée, après la libération de trois captifs israéliens par le Hamas.

09h03 GMT: Israël doit libérer 183 prisonniers Palestiniens et 3 otages Israéliens

Israël doit libérer aujourd'hui 183 prisonniers palestiniens, dans le cadre du quatrième échange de ce type dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

Ce samedi, le groupe de résistance palestinien Hamas a libéré trois otages israéliens comme stipulé par le cessez-le-feu. En échange, la porte-parole du Club des prisonniers palestiniens, Amani Sarahneh, a confirmé, vendredi, le nombre actualisé de 183 prisonniers palestiniens à libérer, révisant une annonce antérieure de 90 prisonniers.

Le Hamas a dévoilé vendredi les noms de trois prisonniers israéliens : Ofer Calderon, Keith Siegel et Yarden Bibas.

08h28 GMT: Un troisième otage israélien remis par le Hamas à la Croix-Rouge

Les Brigades Al-Qassam ont remis un troisième otage israélien au port de Gaza à la Croix-Rouge internationale comme convenu pour ce samedi, selon un correspondant d'Anadolu. Il s’agit du citoyen américano-israélien Keith Siegel, âgé de 65 ans. Il a été remis à la Croix-Rouge à la suite du Franco-Israélien Ofer Kalderon et l'Israélien Yarden Bibas, libérés ce samedi matin par le Hamas après 484 jours de captivité.

Des centaines de combattants palestiniens masqués des Brigades Qassam, branche armée du Hamas, lourdement armés, ont été aperçus au port de Gaza-ville, lors de la remise du troisième otage israélien, samedi, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

7h36 GMT: Le Franco-Israélien Ofer Kalderon et l'Israélien Yarden Bibas sont arrivés en Israël

Le Franco-Israélien Ofer Kalderon et l'Israélien Yarden Bibas, libérés ce samedi matin par le Hamas après 484 jours de captivité, ont été remis par le CICR à l'armée israélienne et sont rentrés en Israël, selon un communiqué militaire. Les deux hommes, qui étaient retenus dans la bande de Gaza, ont été "escortés par (des membres des forces spéciales) vers le territoire israélien", précise l'armée.

7h11 GMT: Le groupe de résistance palestinien Hamas a remis deux otages israéliens à la Croix-Rouge, ont montré des images télévisées en direct, et un troisième devrait être transféré plus tard dans la matinée. Ofer Kalderon, un citoyen franco-israélien et Yarden Bibas ont été vus en train d'être remis à un responsable de la Croix-Rouge à Khan Younis, dans le sud de Gaza, dans le cadre de la dernière étape d'un échange progressif de captifs contre des prisonniers palestiniens. Le citoyen américano-israélien Keith Siegel devrait être remis à un autre endroit plus tard dans la journée de samedi.