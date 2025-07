Le premier groupe de blessés palestiniens et de patients a quitté, ce samedi, la bande de Gaza par le passage frontalier de Rafah pour suivre un traitement médical en Égypte.

Leur sortie marque le premier jour d'ouverture du passage frontalier de Rafah conformément à l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier.

Selon l’agence de presse Anadolu, des bus et des ambulances transportant des blessés, des patients et leurs escortes ont quitté le côté palestinien du passage frontalier de Rafah en direction du côté égyptien du passage frontalier.

50 enfants dans le groupe

Plus tôt, Mohammed Zaqout, le directeur des hôpitaux du ministère de la Santé de Gaza, a déclaré que le premier groupe comprenait 50 enfants blessés et malades.

Il n'a cependant pas donné de détails sur le mécanisme de leur traitement médical dans les hôpitaux du ministère égyptien de la Santé.

Le ministère palestinien de la Santé avait déjà confirmé que le passage ouvrirait samedi pour le premier groupe de blessés quittant Gaza.

Le passage de Rafah, une voie vitale pour l’aide humanitaire vers Gaza, est fermé depuis mai 2024 après l’offensive terrestre d’Israël dans la ville de Rafah, dans le sud du pays.

Le passage est supervisé par une force internationale de l’Union européenne (UE) et géré par des Palestiniens de l’Autorité palestinienne basée à Ramallah.

Le 19 janvier, un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers entre le Hamas et Israël est entré en vigueur, pour une durée initiale de 42 jours.

La guerre génocidaire d’Israël a tué plus de 47 400 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 111 000 depuis le 7 octobre 2023.

L’assaut israélien sur Gaza a fait plus de 11 000 disparus, avec des destructions généralisées et une crise humanitaire qui a coûté la vie à de nombreuses personnes âgées et à des enfants dans l’une des pires catastrophes humanitaires mondiales de tous les temps.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l’enclave.

