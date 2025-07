46 Palestiniens blessés et malades ainsi que leurs accompagnateurs ont quitté Gaza par le poste frontière de Rafah pour être soignés en Égypte, selon des sources médicales à Anadolu. Le transfert des malades de Gaza vers l’Égypte a commencé samedi.

La télévision égyptienne Al-Qahera a montré hier 37 enfants sortis de la zone sur des brancards et transférés dans des ambulances du côté égyptien. Ils ont été transportés d’urgence vers des hôpitaux de la ville égyptienne voisine d’El Arish et ailleurs.

Mohammed Zaqout, directeur des hôpitaux du ministère de la Santé de Gaza, a déclaré que plus de 6 000 patients étaient prêts à être évacués à l’étranger et que plus de 12 000 autres avaient un besoin urgent de soins.

Plus tôt samedi matin, un premier groupe de blessés palestiniens et de patients a quitté la bande de Gaza par le passage frontalier de Rafah pour suivre un traitement médical en Égypte.

Leur sortie marquait le premier jour d'ouverture du passage frontalier de Rafah conformément à l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier.

