"Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir", a déclaré le président français, Emmanuel Macron, en ouverture d'une réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à Bruxelles.

Les dirigeants européens ne pouvaient pas faire comme si de rien n’était. Bien que cette réunion devait être consacrée aux dépenses militaires des 27 et à la défense de l’Europe, les menaces de droits de douane sur les exportations européennes étaient au cœur de la réunion.

Donald Trump a été clair : il envisage d’imposer des droits de douane à l’Union européenne, qu’il accuse de se comporter de manière inappropriée vis-à-vis de son pays.

Les dirigeants européens déterminés à riposter

Tous les dirigeants ont affiché leur intention de ne pas se laisser faire tout en appelant le nouveau résident de la Maison Blanche à plus de retenue.

L'Allemagne a assuré que l'Europe saurait répliquer si nécessaire à d'éventuels droits de douane américains visant ses produits. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a tenu à rappeler qu’une guerre commerciale serait néfaste pour toutes les parties : "Il est clair qu'en tant que grande zone économique, nous pouvons [...] réagir aux politiques douanières avec des politiques douanières. Nous devons le faire et nous le ferons". "Mais l'objectif doit être de privilégier la coopération", a-t-il nuancé.

L’Europe veut surtout négocier avec Trump

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas a également pris la parole et elle a choisi d’appeler à la raison : "Nous avons besoin de l'Amérique et l'Amérique a besoin de nous aussi", a-t-elle déclaré. "Les droits de douane augmentent les coûts. Ils ne sont pas bons pour l'emploi, et ils ne sont pas bons non plus pour les consommateurs, c'est clair", a-t-elle ajouté.

La Pologne a tenu la même ligne, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a soutenu que l’Europe ne devait “pas perdre de vue ses intérêts, ne pas perdre son respect d’elle-même et sa confiance en elle-même".

L’Union européenne a réagi ce dimanche, après l’annonce de droits de douane imposés par les États-Unis contre la Chine, le Mexique et le Canada. Bruxelles a promis une réaction ferme.

L’impact sera significatif sur la France. En 2023, l'économie française a exporté pour 90 milliards d'euros vers les États-Unis, avec des secteurs comme le luxe et la cosmétique, mais aussi des pièces détachées d'avions.