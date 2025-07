Le Hamas remet à la Croix-Rouge trois détenus israéliens de sexe masculin dans la bande de Gaza dans le cadre de la cinquième série d'échanges de prisonniers avec Israël.

Samedi, lors du cinquième tour de l'échange de prisonniers entre le Hamas et Israël, Eli Sharabi, Or Levy et Ohad Ben Ami, trois Israéliens détenus par le Hamas, ont été remis aux équipes de la Croix-Rouge dans la ville de Deir al-Balah.

Lire aussi : Gaza: un cinquième échange d’otages israéliens et de prisonniers palestiniens prévu ce samedi

Selon des précisions apportées, Ohad Ben Ami est présenté comme ayant la double nationalité allemande et israélienne.

En contrepartie, 183 prisonniers palestiniens seront libérés aujourd'hui, dont 18 condamnés à perpétuité, 54 à de lourdes peines de prison et 111 arrêtés dans la bande de Gaza après le 7 octobre 2023.

Des Brigades Kassam à Trump

Les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont accroché une grande bannière sur laquelle on pouvait lire : “Nous sommes le déluge. Nous sommes le jour après la guerre”.

La bannière en question vient répondre au président américain Donald Trump qui avait déclaré “Gaza sera remise aux États-Unis par Israël lorsque les combats prendront fin”, prévoyant en outre de déporter les Gazaouis vers des pays frontaliers comme l’Égypte et la Jordanie.

L'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers conclu entre le Hamas et Israël est entré en vigueur dimanche 19 janvier à 12h15.

Au cours des quatre premiers cycles de l'échange de prisonniers, 583 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, 13 Israéliens et 5 prisonniers thaïlandais à Gaza ont été libérés.

Selon l'accord de cessez-le-feu, qui comportera trois phases, plus de 1 900 Palestiniens et 33 Israéliens devraient être libérés au cours de la première phase de 42 jours.