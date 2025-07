Les Brigades Al-Qassam, l'aile militaire du groupe palestinien Hamas, ont annoncé lundi le report de la libération des otages israéliens, prévue pour samedi, jusqu'à nouvel ordre, invoquant les “violations” par Israël de l'accord de cessez-le-feu en cours dans le bande de Gaza.

“Au cours des trois dernières semaines, la direction de la résistance a surveillé les violations de l'ennemi [israélien] et son incapacité à respecter les termes de l'accord, notamment en retardant le retour des personnes déplacées dans le nord de Gaza, en les ciblant avec des bombardements et des tirs dans diverses zones de la bande de Gaza et en empêchant l'entrée de l'aide humanitaire sous toutes ses formes conformément à l'accord, alors que la résistance a pleinement respecté ses engagements”, a déclaré le porte-parole Abu Obaida dans un communiqué sur Telegram.

"En conséquence, la libération des prisonniers sionistes [israéliens], prévue pour samedi prochain, sera reportée jusqu'à nouvel ordre, en attendant que l'occupation se conforme pleinement à l'accord et verse rétroactivement une compensation pour les droits des dernières semaines", a-t-il ajouté.

Le porte-parole a souligné que le groupe restait attaché à l'accord "tant qu'Israël "respectait ses termes".

Israël conteste toute violation

Dans la foulée, Israël a “réfuté catégoriquement” toute violation de l'accord conclu avec le Hamas. Pour Israël Katz, ministre israelien de la Défense, "l'annonce du Hamas constitue une violation de l'accord. L'armée se tient prête pour tous les scénarios", d'après des propos relayés par la presse israélienne.

L’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers entre le Hamas et Israël est entré en vigueur le 19 janvier à 12h15.

Lors des quatre premiers échanges, 583 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ont été libérés en échange de 13 Israéliens et 5 prisonniers thaïlandais retenus à Gaza.

Selon les termes de l’accord, qui comprend trois phases, plus de 1 900 Palestiniens et 33 Israéliens devraient être libérés au cours de la première phase, qui doit s’étendre sur 42 jours.

