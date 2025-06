Selon l’organisation Progressive International, ce navire ferait régulièrement l’aller-retour entre Israël et l’Inde et aurait déjà livré, en décembre 2024, 18 000 tonnes d’explosifs utilisés contre des installations civiles en Palestine.

Progressive International, qui se présente comme un réseau international de forces progressistes militant pour un monde différent, soupçonne le Danica Violet de transporter à nouveau du matériel explosif destiné à Israël.

Cette information a rapidement provoqué une réaction politique en France. La France Insoumise (LFI) a interpellé le gouvernement, exigeant des informations claires sur le contenu du navire et sa destination finale.

LFI n’exclut pas de demander l’interdiction de son escale en France s’il se confirme que la cargaison contient du matériel militaire destiné à Israël.

Spécialisé dans le transport d’armes

Le Danica Violet appartient à la compagnie danoise H. Vollmer & Co, connue pour son implication dans le transport d’armes et de matériel militaire.

Cette société avait déjà fait parler d’elle en 2024, lorsque l’Espagne a refusé l’accostage d’un autre de ses navires, le Marianne Danica, qui transportait près de 27 tonnes d’explosifs depuis Chennai, en Inde, à destination d’Israël.

La question du commerce d’armes et du rôle des ports européens dans ces échanges suscite de plus en plus d’interrogations. Mais le gouvernement français n’a pas encore réagi officiellement aux demandes de LFI.