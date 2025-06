Trois personnes ont été tuées et cinq autres, blessées dans une frappe aérienne israélienne visant une voiture dans le sud du Liban samedi, dans une nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 27 novembre de l'année dernière.

La Défense civile libanaise a déclaré, dans un communiqué, que la frappe israélienne avait touché une voiture dans le village de Jarjouaa à Nabatieh, au sud du Liban.

L'armée israélienne a annoncé, de son côté, avoir frappé dans le sud du Liban un membre "important" de l'unité aérienne du Hezbollah.

936 violations du cessez-le-feu

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur le 27 novembre, après deux mois de guerre ouverte et plus d'un an d'hostilités transfrontalières.

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord, Israël a commis 936 violations au Liban, entraînant 76 morts et 270 blessés, selon le décompte d'Anadolu basé sur des données officielles libanaises.

Selon l'accord de trêve, l'armée libanaise devait se déployer dans le sud du Liban aux côtés des Casques bleus de l'ONU, tandis que l'armée israélienne devait s'en retirer sur une période de 60 jours, prolongée ensuite jusqu'au 18 février.

