Les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont entamé ce samedi les préparatifs en vue de la libération de six otages israéliens dans le cadre du septième échange prévu par la première phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza.

Le mouvement palestinien va organiser deux cérémonies successives dans la bande de Gaza pour la libération des six otages. L’une aura lieu à Rafah (sud) durant laquelle deux otages seront relâchés et l’autre suivra à Nuseirat (centre) où quatre otages le seront, a indiqué une source du Hamas.

Lire aussi : Gaza: Israël a tué 100 Palestiniens depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu

À Rafah, le lieu de libération se trouve à moins d’un kilomètre des positions de l’armée israélienne, au sud de la ville. Une foule de Palestiniens s’est rassemblée sur place, tandis que des combattants d’Al-Qassam se tenaient à proximité, prêts à superviser le transfert, selon un correspondant d’Anadolu sur le terrain.

Tal Shoham et Avera Mengistu, deux des otages israéliens, devraient y être libérés.

À Nuseirat, une affluence similaire a été observée sur le site désigné, où la libération des quatre autres otages est attendue.

Selon un porte-parole de la branche militaire du Hamas, les captifs Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu et Hisham Al-Sayed doivent être relâchés.

En contrepartie, Israël doit libérer 602 prisonniers palestiniens, dont 50 condamnés à perpétuité et 60 purgeant de longues peines de prison.

Parmi eux figurent également 47 Palestiniens qui avaient été libérés lors de l’accord Shalit en 2011, puis réemprisonnés, ainsi que 445 détenus de Gaza arrêtés après le 7 octobre 2023.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en date du 19 janvier, le Hamas a déjà libéré 19 otages israéliens et remis quatre corps lors de six échanges précédents. Au total, 33 otages doivent être libérés dans cette première phase de l’accord.

“Tués par des frappes israéliennes”

La remise, jeudi, par le Hamas, de ce que devaient être quatre dépouilles d'otages israéliens a donné lieu à une montée de tensions alors que le cessez-le-feu en vigueur à Gaza demeure fragile.

L'armée israélienne a annoncé, vendredi, que le corps reçu jeudi du groupe palestinien Hamas ne correspond pas à celui de Shiri Bibas, une otage israélienne détenue dans la bande de Gaza.

Lire aussi : Gaza: à Ryad, un sommet arabe pour se concerter face au projet de Trump

Le jeudi, dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers à Gaza, le Hamas a remis les corps de Bibas et de ses deux enfants, Ariel et Kfir, ainsi que celui d’Oded Lifshitz, dans la ville de Khan Younès, au sud du territoire.

"À l'issue du processus d’identification mené par l’Institut national de médecine légale en collaboration avec la police israélienne, les représentants de l’armée ont informé la famille Bibas que leurs proches, Ariel et Kfir Bibas, ont été identifiés." a déclaré dans un communiqué, l'armée israélienne.

Elle a ajouté que "durant le processus d’identification, il a été déterminé que le corps supplémentaire reçu n’est pas celui de Shiri Bibas et qu’aucune correspondance n’a été trouvée avec un autre otage".

Le Hamas a indiqué avoir transféré, vendredi, de Gaza, une nouvelle dépouille à la Croix-Rouge internationale, après avoir reconnu "une possible erreur" tout en affirmant que les otages israéliens ont été tués lors de frappes aériennes menées par Tel-Aviv au cours des 15 mois de guerre dans l’enclave.

L’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le mois dernier, a mis un coup d’arrêt à la guerre israélienne, qui a tué plus de 48 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, et laissé l’enclave en ruines.