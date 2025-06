Comme lors des précédentes libérations, des combattants armés et cagoulés du mouvement palestinien ont présenté cinq otages sur des podiums, devant de grandes affiches rendant hommage aux combattants du Hamas tués, avant de les remettre au Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Le CICR les a ensuite transférés en voitures à l'armée israélienne pour leur retour en Israël, où ils ont été hospitalisés.

Séparément, l'armée a annoncé la remise au CICR, à l'écart des caméras, du sixième otage, Hicham al-Sayed, 37 ans, un Bédouin israélien captif à Gaza depuis près de dix ans.

Les cinq autres otages libérés avaient été enlevés lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël.

Selon le Club des prisonniers palestiniens, 602 détenus palestiniens seront libérés en contrepartie samedi, dont 108 doivent être expulsés des territoires palestiniens.

“Tués par des frappes israéliennes”

Ce septième échange a débuté après la confirmation de la mort de Shiri Bibas, enlevée elle aussi avec ses deux fils Ariel et Kfir le 7 octobre 2023.

La remise, jeudi, par le Hamas, de ce que devaient être quatre dépouilles d'otages israéliens a donné lieu à une montée de tensions alors que le cessez-le-feu en vigueur à Gaza demeure fragile. L'armée israélienne a annoncé, vendredi, que le corps reçu jeudi du groupe palestinien Hamas ne correspond pas à celui de Shiri Bibas, une otage israélienne détenue dans la bande de Gaza.

Le jeudi, dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers à Gaza, le Hamas a remis les corps de Bibas et de ses deux enfants, Ariel et Kfir, ainsi que celui d’Oded Lifshitz, dans la ville de Khan Younès, au sud du territoire.

"À l'issue du processus d’identification mené par l’Institut national de médecine légale en collaboration avec la police israélienne, les représentants de l’armée ont informé la famille Bibas que leurs proches, Ariel et Kfir Bibas, ont été identifiés." a déclaré dans un communiqué, l'armée israélienne.

Elle a ajouté que "durant le processus d’identification, il a été déterminé que le corps supplémentaire reçu n’est pas celui de Shiri Bibas et qu’aucune correspondance n’a été trouvée avec un autre otage".

Le Hamas a indiqué avoir transféré, vendredi, de Gaza, une nouvelle dépouille à la Croix-Rouge internationale, après avoir reconnu "une possible erreur" tout en affirmant que les otages israéliens ont été tués lors de frappes aériennes menées par Tel-Aviv au cours des 15 mois de guerre dans l’enclave.

Avec ces nouvelles libérations, sur les 251 otages enlevés le 7-Octobre, 61 restent retenus à Gaza parmi lesquels 35 morts selon l'armée.

Depuis le 19 janvier, 29 otages israéliens -dont quatre décédés- ont été remis à Israël, en échange de plus de 1.100 détenus palestiniens.

Selon le Hamas, seuls quatre otages morts devront encore être rendus à Israël avant la fin, le 1er mars, de la première phase de l'accord. Celle-ci prévoit la libération au total de 33 otages - dont huit morts - contre 1.900 détenus palestiniens.

Le mouvement s'est dit prêt à libérer "en une seule fois" tous les otages qu'il détient encore durant la deuxième phase de l'accord, censée mettre fin définitivement à la guerre.

L’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le mois dernier, a mis un coup d’arrêt à la guerre israélienne, qui a tué plus de 48 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, et laissé l’enclave en ruines.