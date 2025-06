Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a annoncé que les libérations de prisonniers palestiniens par Israël prévues par l’accord de trêve à Gaza seraient reportées tant que le Hamas ne mettra pas fin aux “cérémonies humiliantes” pour les otages libérés.

Dans un communiqué de son bureau, Netanyahu affirme que la libération des prisonniers palestiniens sera suspendue jusqu’à ce que la “libération des prochains otages soit assurée sans cérémonies humiliantes”.

Israël pratique un “terrorisme organisé”

Le club des prisonniers palestiniens a dénoncé la décision d’Israël.

La suspension de la libération des détenus du septième lot d'un accord d'échange de prisonniers avec le Hamas constitue “du terrorisme organisé et des abus contre les prisonniers”, a déclaré l’organisation.

“L'occupation n'a laissé aucun outil d'humiliation, d'abus ou de torture inutilisé contre les prisonniers et leurs familles”, a-t-elle ajouté.

Samedi, le Hamas a, pour sa part, libéré six otages israéliens, conformément à l’accord de trêve entré en vigueur le 19 janvier dernier entre les mouvements de résistance palestiniens et Israël.

La trêve a mis fin à la guerre d'Israël contre Gaza qui a tué plus de 48 329 Palestiniens, un chiffre révisé par les autorités à plus de 62 000, après l'ajout de milliers de personnes portées disparues et désormais présumées mortes.

Des chars en vue en Cisjordanie

Au même moment, Israël intensifie son offensive militaire en Cisjordanie occupée.

L'armée israélienne pourrait déployer des chars dans le nord de la Cisjordanie occupée pour la première fois depuis 23 ans, a rapporté la chaîne israélienne 14.

Cette opération intervient dans un contexte d'escalade des raids brutaux israéliens dans plusieurs gouvernorats du nord de la Cisjordanie, citant en particulier les camps de réfugiés palestiniens pour le 33e jour consécutif.

Selon Channel 14, citant des sources anonymes, les dirigeants politiques “font pression pour que des chars soient inclus dans l'opération militaire en cours dans le nord de la Cisjordanie”.

Les chars “pourraient bientôt participer à l'opération militaire”, a-t-on ajouté de mêmes sources.

La source a noté que l'armée n'excluait pas d'utiliser à nouveau l'armée de l'air si les développements le justifiaient.

Raids meurtriers

L'armée a continué ses raids meurtriers dans le nord de la Cisjordanie occupée, où au moins 60 personnes ont été tuées.

Des dizaines de milliers de Palestiniens ont été contraints de quitter leurs maisons dans les camps de réfugiés de Cisjordanie occupée, tandis qu'Israël démolissait des maisons et des infrastructures.

La tension est à son comble en Cisjordanie occupée, où au moins 923 Palestiniens ont été tués et près de 7 000 blessés dans des attaques menées par l’armée israélienne et des colons sionistes illégaux depuis le début du génocide contre la bande de Gaza assiégée le 7 octobre 2023, selon le ministère palestinien de la Santé.

La Cour internationale de Justice a déclaré en juillet que l’occupation de longue date des territoires palestiniens par Israël était illégale, exigeant l’évacuation de toutes les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est.

