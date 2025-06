Les funérailles de Hassan Nasrallah, l’ancien chef du Hezbollah tué il y a près de cinq mois par des bombardements israéliens, se déroulent dans un stade de Beyrouth, en présence de milliers de personnes.

Hassan Nasrallah, l’un des pères fondateurs du Hezbollah qu’il dirigeait depuis 30 ans, a été tué en septembre 2024 lorsque l'armée de l'air israélienne a largué plus de 80 bombes sur la principale salle d'opérations du groupe.

Des personnes en deuil vêtues de noir, certaines agitant des drapeaux du Hezbollah ou portant des portraits de Nasrallah, se sont rassemblées pour assister aux funérailles de masse, retardées pour des raisons de sécurité. De nombreux hommes, femmes et enfants du Liban et d'ailleurs ont marché à pied dans le froid mordant pour atteindre le lieu de la cérémonie.

Des portraits géants de Nasrallah et de Hashem Safieddine –le successeur désigné par Nasrallah, tué lors d'un autre raid aérien israélien avant d'avoir pu prendre ses fonctions– ont été placardés sur les murs et les ponts du sud de Beyrouth. Les deux hommes avaient été temporairement enterrés dans des lieux tenus secrets.

Une manifestation grandiose

Un haut responsable du Hezbollah, Ali Daamoush, a déclaré aux journalistes qu'environ 800 personnalités de 65 pays assisteraient aux funérailles, en plus de milliers de personnes du monde entier.

Nasrallah sera enterré plus tard dimanche à Beyrouth, tandis que Safieddine sera enterré dans sa ville natale dans le sud du Liban.

Le Hezbollah a installé des écrans géants le long de la route de l'aéroport et à l'extérieur du stade pour les personnes qui n'auraient pas de place à l'intérieur pour assister aux funérailles. Des mesures de sécurité strictes comprennent la fermeture des routes principales dans la zone des funérailles et l'arrêt des vols à destination et en provenance de l'aéroport de Beyrouth pendant quatre heures. L'armée et la police libanaises sont en état d'alerte, et l'utilisation de drones à Beyrouth et dans ses banlieues pendant la journée a été interdite.

Quelques heures avant le début des funérailles, l'armée israélienne a lancé une série d'attaques dans le sud du Liban.

