Alors que les forces israéliennes poursuivent leurs offensives meurtrières en Cisjordanie occupée et à Gaza, la situation humanitaire continue de se détériorer.

“Déraciner de notre terre”

Dans la ville de Naplouse, les forces israéliennes ont pris d’assaut la mosquée Imam Ali, située rue al-Mamoun.

Selon le Quds News Network, les soldats ont fait exploser les portes du lieu de culte et confisqué les enregistrements des caméras de surveillance.

Lire aussi : Des chars israéliens en Cisjordanie occupée, les négociations sur Gaza patinent

Par ailleurs, l’armée israélienne a déployé des bulldozers blindés et des chars dans le camp de réfugiés de Jénine.

Ce dernier, déjà durement touché par les incursions militaires successives, voit à nouveau ses infrastructures détruites.

Lundi, le Jihad islamique a accusé Israël de vouloir annexer la Cisjordanie occupée, où l'armée a déployé des chars pour la première fois depuis des années et mène une offensive majeure qui a déplacé des dizaines de milliers d'habitants.

Des dirigeants israéliens ont à plusieurs reprises exprimé le souhait d'annexer des pans entiers de ce territoire, occupé par Israël depuis 1967, se heurtant à l'opposition des Palestiniens et de l'ensemble de la communauté internationale.

Le Jihad islamique, très implanté dans le nord de la Cisjordanie, a qualifié les opérations en cours de "nouvel acte d'agression" visant à "déraciner notre peuple de sa terre".

L'Union européenne a évoqué, lundi également, lors d'une rencontre à Bruxelles avec le ministre israélien des Affaires étrangères, son "inquiétude" concernant la situation en Cisjordanie.

"Nous suivons la situation de près et nous ne pouvons cacher notre inquiétude concernant la Cisjordanie", a déclaré la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.

Israël avait annoncé dimanche avoir expulsé, avec interdiction de rentrer chez eux, quelque 40.000 Palestiniens habitants de trois camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée mène une vaste opération depuis un mois.

Gaza : cinq enfants meurent de froid

Pendant ce temps, la crise humanitaire continue de s’exacerber dans la bande de Gaza. Après des semaines de bombardements israéliens, l’infrastructure de base a été quasiment anéantie.

Selon l’Autorité palestinienne de l’eau et l’UNICEF, 85% des installations d’eau et d’assainissement ont été détruites, forçant des centaines de milliers de personnes à survivre sans accès à l’eau potable.

L’une des conséquences les plus tragiques de cette situation est la mort de cinq enfants en raison du froid extrême.

Depuis plus d’un an et demi, de nombreuses familles vivent sous des tentes de fortune.

Malgré l’accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, qui a permis le retour de 600 000 Palestiniens dans leurs villes et villages, ces derniers n’y trouvent que des ruines.

Face à cette catastrophe, la nécessité d’installer des abris mobiles et des tentes devient urgente, mais Israël continue de bloquer l’entrée d’une quantité suffisante d’équipements de secours.

Aux Etats-Unis, le sénateur américain Chris Van Hollen a vivement critiqué la décision de Donald Trump d’annuler un décret de l’ère Biden.

Ce dernier obligeait le gouvernement américain à signaler les violations potentielles du droit international commises par des alliés utilisant des armes fournies par les États-Unis, notamment Israël.

Cette décision est perçue comme un feu vert à une intensification des opérations militaires israéliennes.