Un nouvel épisode trouble vient entacher la carrière de François Bayrou. Selon une enquête du média en ligne Blast, l’actuel Premier ministre aurait tardé à agir face à des accusations de viols sur mineurs commis dans les années 1990 à Bergerac.

Alors ministre de l’Éducation nationale, il aurait ignoré des recommandations visant à protéger les victimes et à prévenir de nouveaux abus.

L’affaire remonte à 1992, lorsqu’un professeur de mathématiques du collège Henri IV de Bergerac, André Garric, est accusé par un père de famille d’avoir agressé sexuellement ses deux enfants pendant plusieurs années.

Malgré la gravité des faits, l’administration scolaire aurait cherché à minimiser l’affaire, proposant simplement de muter l’enseignant.

Face à cette réaction jugée insuffisante, la famille des victimes décide de porter l’affaire en justice. En 1993, André Garric est condamné à six ans de prison pour attentats à la pudeur, peine portée à douze ans en 1995 pour viols.

Un rapport remis à Bayrou

L’enquête de Blast révèle qu’un un rapport de l’inspection générale avait été remis à François Bayrou en 1994, pointant du doigt l’inertie de l’Éducation nationale face aux violences sexuelles commises par des enseignants.

Ce rapport recommandait des mesures concrètes, notamment la publication d’une circulaire pour éviter que de telles affaires ne soient étouffées. Or, selon Blast, ces recommandations n’auraient jamais été suivies d’effet.

Un extrait du livre “L’Omerta française” (1999) de Sophie Coignard et Alexandre Wickham, cité par Blast, revient aujourd’hui sur le devant de la scène. Bayrou y aurait déclaré à l’un de ses conseillers : “Je ne vois vraiment pas l’intérêt de salir l’éducation nationale. Et puis tu imagines la réaction des syndicats ? Non je t’assure, il y a des moments où il faut savoir se taire”.

Ces révélations éclatent alors que François Bayrou est déjà fragilisé par l’affaire Bétharram, où il lui est reproché d’avoir protégé un prêtre accusé d’abus sexuels.