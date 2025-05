Au moins sept Palestiniens ont été tués et plusieurs blessés dans une frappe aérienne israélienne, dimanche, contre des tentes de personnes déplacées dans une zone du sud de Gaza précédemment désignée comme “ zone sûre” par l'armée.

Des sources médicales ont déclaré à Anadolu que la frappe avait mis le feu aux tentes, faisant des victimes, alors que des équipes médicales continuaient de s'occuper des blessés.

Depuis le début de l’offensive contre Gaza, Israël a systématiquement ciblé des installations civiles, notamment des écoles, des hôpitaux et des lieux de culte, affirmant à chaque fois, souvent sans preuve, qu'il s'agissait de cibles appartenant au mouvement Hamas.

Crime contre l'humanité

Le Hamas a condamné, dans un communiqué, l'attaque menée dans la nuit de dimanche à lundi par l'armée israélienne contre l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, la qualifiant de "crime sans précédent contre l'humanité".

Il a déclaré que la région était soumise à des bombardements incessants, l'hôpital étant directement visé par les frappes aériennes israéliennes.

"L'armée d'occupation poursuit ses bombardements incessants et sa destruction systématique du nord de Gaza, en se concentrant particulièrement sur le camp de réfugiés de Jabalia et Beit Lahia.”

"Les frappes visent des zones résidentielles, des abris, des écoles et surtout l'hôpital Kamal Adwan", a ajouté le Hamas.

Violation de toutes les règles

Israël a violé toutes les règles de la guerre dans la bande de Gaza assiégée, a déclaré le commissaire général de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA),

Philippe Lazzarini, qui a mis en exergue les violations en cours dans l'enclave, où Israël poursuit ses attaques depuis 14 mois.

"Les attaques contre les écoles et les hôpitaux sont monnaie courante. Le monde ne doit pas devenir insensible. Toutes les guerres ont des règles. Toutes ces règles ont été transgressées" a regretté le patron de l’UNRWA.

Lazzarini a également souligné qu'un cessez-le-feu à Gaza était "attendu depuis longtemps", appelant à un arrêt des attaques pour protéger les civils.

Selon les règles de la guerre, cibler des installations civiles peut constituer un crime de guerre.

Israël a lancé une guerre génocidaire contre Gaza le 7 octobre 2023 et a, depuis, tué plus de 45 200 personnes, principalement des femmes et des enfants.

La Cour pénale internationale a émis le mois dernier des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre Gaza.

