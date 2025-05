Au moins dix citoyens britanniques et binationaux ayant servi dans l'armée israélienne à Gaza sont accusés de crimes présumés contre l'humanité. Ils sont poursuivis par une équipe de juristes, d’avocats et de défenseurs des droits humains, qui doit déposer ce lundi auprès de la police métropolitaine de Londres un dossier destiné à la poursuite de cette dizaine de Britanniques.

Dans le dossier, il est reproché aux accusés d’être impliqués dans des assassinats ciblés de civils et de travailleurs humanitaires entre octobre 2023 et mai 2024, notamment par des tirs de snipers, et d’avoir mené des attaques aveugles contre des zones civiles, telles que des hôpitaux.

Même si les suspects n'ont pas été nommés afin de ne pas compromettre les enquêtes en cours ou les poursuites futures, des officiers de l'armée israélienne figureraient parmi les soldats accusés.

Le rapport destiné à la police métropolitaine de Londres comprend les travaux de l'avocat des droits de l'homme Michael Mansfield KC. Ce dernier accuse l'armée israélienne de recruter des ressortissants britanniques pour rejoindre ses opérations, notamment par le biais du programme de volontariat Mahal, qui permet aux étrangers de servir dans des rôles de combat et de soutien.

Michael Mansfield KC a déclaré : “Si l'un de nos ressortissants commet une infraction, nous devons agir. Même si nous ne pouvons pas empêcher les gouvernements étrangers de se comporter mal, nous pouvons au moins empêcher nos ressortissants de se comporter mal”.

Les ressortissants britanniques ont l'obligation légale de ne pas participer aux crimes commis en Palestine.

Le rapport indique que la Grande-Bretagne a la responsabilité, en vertu des traités internationaux, d’enquêter et de poursuivre ceux qui ont commis des “crimes internationaux fondamentaux”.

Israël a constamment nié que ses dirigeants politiques ou militaires aient commis des crimes de guerre lors de son offensive contre Gaza, au cours de laquelle 50 752 personnes ont été tuées et 115 475 blessés au 7 avril 2025, d'après les autorités sanitaires palestiniennes à Gaza.