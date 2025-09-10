Cette mobilisation "citoyenne", qui permettra de jauger la colère sociale, intervient au lendemain de la nomination au poste de Premier ministre de Sébastien Lecornu, jusqu'alors ministre des Armées. Il succède au centriste François Bayrou, démissionnaire après la chute de son gouvernement lors d'un vote de défiance sur son plan de désendettement.

La situation est particulièrement tendue à Paris, où au moins 75 interpellations ont eu lieu dès le début de matinée.

Quelque 6.000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale, où différentes actions ont été constatées par des journalistes. A l'aube, une centaine de jeunes militants de la mouvance autonome a par exemple bloqué un dépôt de bus dans le nord de Paris, avant l'intervention des forces de l'ordre.

Devant le lycée Hélène-Boucher (20e arrondissement), des affrontements ont éclaté entre lycéens masqués et forces de l’ordre. Des poubelles ont été incendiées, des projectiles lancés, et la police a eu recours au gaz lacrymogène pour disperser les groupes. D’autres établissements comme les lycées Lavoisier (5ᵉ) et Claude-Monet (13e) sont également bloqués par les élèves.

En Relation TRT Global - Le ministre des Armées Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre

A Paris, le trafic est "quasi normal" pour les réseaux de métro et de bus et "perturbé", avec deux trains sur trois qui circulent, sur la ligne B du train régional RER, qui traverse la région parisienne du nord au sud via le centre de Paris et dessert l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle.