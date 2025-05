La France fournira à l'Ukraine 211 millions de dollars d'aide militaire en utilisant les intérêts des avoirs russes gelés, a déclaré le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu.

(Le nouveau programme d'aide comprendra entre autres la livraison d'obus d'artillerie de 155 mm et de bombes planantes AASM, utilisés par les avions ukrainiens Mirage 2000).

qui a ajouté que la France accélérait également le transfert d'équipements militaires plus anciens, notamment des chars et des véhicules blindés, vers l'Ukraine.

Israël prive Gaza d’électricité, le Hamas dénonce un “chantage inacceptable”

Le ministre de l’énergie israélien, Eli Cohen, a annoncé l’arrêt de la fourniture d’électricité à Gaza. L’unique ligne électrique entre Israël et Gaza alimente la principale usine de dessalement d’eau du territoire palestinien, qui dessert plus de 600 000 personnes.

“Nous condamnons fermement la décision [d’Israël] de couper l’électricité à Gaza, après l’avoir privée de nourriture, de médicaments et d’eau », a affirmé, dimanche, dans un communiqué, Izzat al-Rishq, membre du bureau politique du mouvement de resitance palestinien, fustigeant « une politique de chantage mesquin et inacceptable”

Canada: Mark Carney nouveau chef du Parti Liberal et futur Premier ministre

Le parti au pouvoir au Canada a élu dimanche Mark Carney comme nouveau chef et futur Premier ministre du pays en remplacement de Justin Trudeau.

Il a obtenu 85,9% du vote des militants du Parti libéral, loin devant l’ancienne ministre des Finances Chrystia Freeland qui a recueilli 8% des voix.

Premiere dossier: faire face à la guerre commerciale imposée par les Etats-Unis.

“Les Américains veulent nos ressources, notre eau, notre terre, notre pays” a prévenu dimanche Mark Carney lors de son discours de victoire.

“Nous ne pouvons pas laisser Trump gagner”, a-t-il ajouté

En RD Congo, la tête des leaders de la rébellion du M23 mise a prix

Le gouvernement Rd congolais a mis à prix les têtes de plusieurs dirigeants du M23, groupe armé accusé d'être soutenu par le Rwanda qui s’est notamment emparé, ces dernières semaines, de deux grandes villes de l’est du pays.

5 000 000 USD promis à quiconque permettra l'arrestation de Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga",d’apres le ministère RD congolais de la Justice .

- 211 kg de cocaïne saisies à l'aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle

Enfin, six personnes interpellées à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle avec 211 kilos de cocaïne dans leurs valises et mises en examen pour trafic de stupéfiants et incarcérées, auprès du parquet de Bobigny.

La valeur estimée de cette saisie dépasse les six millions d'euros avant la revente au détail.

Un total de 53,5 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités françaises en 2024, soit une augmentation de 130% comparé à 2023 ( avec 23 tonnes).