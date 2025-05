Des centaines de milliers de personnes ont défilé à Istanbul, se joignant à un événement de grande envergure organisé par la Fondation de la jeunesse turque (TUGVA) sur le thème "Réveiller le monde".

Aux premières heures de la nouvelle année, des personnes portant le slogan "Notre destination est le pont de Galata" ont commencé à se rassembler après avoir effectué la prière du matin à la grande mosquée Aya Sofya pour exprimer leur soutien à la Palestine.

De nombreux manifestants portaient des keffiehs comme marque de leur soutien à Gaza et brandissaient des pancartes avec des slogans tels que "Jérusalem est à nous", "Gaza : Là où les enfants ne grandissent pas" et “Jérusalem est sous occupation”.

D'autres ont allumé des torches en marchant, scandant des slogans tels que "L'assassin Israël devra rendre des comptes", "Les martyrs ne meurent jamais" et "D'Istanbul à Al-Aqsa, mille saluts à la résistance".

Une fois arrivés sur le pont de Galata, les participants ont franchi les points de contrôle de la police pour accéder à la zone de rassemblement.

Les organisations humanitaires ont offert du thé, du simit et de la soupe aux participants, tandis que les autorités ont maintenu des mesures de sécurité renforcées autour des mosquées et du pont afin de garantir le bon déroulement de l'événement.

Ce rassemblement a mis l'accent sur les liens historiques et culturels de la Turquie avec Jérusalem et Al-Aqsa, et les participants ont appelé à une plus grande prise de conscience et à une action mondiale pour soutenir la cause palestinienne.