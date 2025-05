Le département d'État américain n'a trouvé aucune preuve que Rumeysa Ozturk, une étudiante turque diplômée de l'université Tufts dans le Massachusetts, s'est livrée à des activités antisémites ou a soutenu une organisation terroriste, selon un rapport.





Le Washington Post a rapporté dimanche qu'une note de service du département d'État datant de mars a conclu qu'il n'y avait aucun motif de révoquer le visa d'Ozturk sur la base de l'affirmation de l'administration Trump selon laquelle elle soutenait le mouvement palestinien Hamas ou s'engageait dans l'antisémitisme ou la violence, comme le prétend le département de la sécurité intérieure (DHS).





Le mémo, décrit au Post par des sources anonymes, indique que le secrétaire d'État Marco Rubio n'avait pas de motifs suffisants pour révoquer le visa de Mme Ozturk en vertu d'une disposition qui lui permet d'agir pour défendre les intérêts du pays en matière de politique étrangère.





Ozturk, titulaire d'une bourse Fulbright et d'un doctorat en développement humain et de l'enfant à Tufts, a été enlevée en plein jour par des agents masqués des services américains de l'immigration et des douanes (ICE) devant son appartement de Somerville.





Sa détention faisait suite à un ciblage en ligne par le site web pro-israélien Canary Mission, qui s'en prenait à elle pour avoir coécrit un article d'opinion dans le journal étudiant The Tufts Daily en mars 2024, critiquant la réponse de l'université au carnage brutal d'Israël dans la bande de Gaza.





Le mémo du DHS, envoyé par le haut fonctionnaire Andre Watson à un homologue du département d'État, indique qu’"Ozturk s'est engagée dans un activisme anti-israélien” à la suite des attaques du Hamas le 7 octobre 2023".





Plus précisément, la note indique qu'elle a "coécrit un article d'opinion" qui "demande à Tufts de “divulguer ses investissements et de se désinvestir des entreprises ayant des liens directs ou indirects avec Israël”".

Tentatives désespérées





Selon une copie d'une autre note examinée par le Post, le DHS avait recommandé l'annulation du visa d'Ozturk en vertu d'une disposition de la loi sur l'immigration et la nationalité qui exige que le secrétaire d'État ait des "motifs raisonnables" de croire que la présence d'une personne pose une "conséquence politique défavorable pour les États-Unis".





Le mémo note qu'aucune base de données du gouvernement américain ne contient d'informations liées au terrorisme présumé d’Ozturk. Un autre document interne indiquait également que la révocation du visa serait "silencieuse", ce qui signifie qu'elle n'en serait pas informée à l'avance.





Interrogée lors d'une conférence de presse quotidienne en mars, la porte-parole du ministère, Tammy Bruce, a déclaré qu'elle ne pouvait pas parler de "quelque chose qui est devant les tribunaux, qui fait l'objet d'une décision".





"Le ministère de la sécurité intérieure a clairement estimé qu'elle avait commis des crimes nécessitant sa détention", a ajouté Mme Bruce, sans donner plus de détails ni fournir de preuves.

Répression





Le cas d'Ozturk fait partie d'une liste de plus en plus longue d'étudiants pro-palestiniens qui critiquent le génocide perpétré par Israël dans l'enclave sous blocus.





Le 8 mars, les autorités ont arrêté Mahmoud Khalil, qui avait dirigé les manifestations pro-palestiniennes à l'université Columbia au printemps dernier. Trump a salué cette arrestation et a déclaré qu'elle était "la première d'une longue série".





Sans preuve, il a accusé Mahmoud Khalil de soutenir le Hamas. Khalil nie avoir des liens avec le groupe de résistance. Le 12 avril, un juge américain a décidé qu'il pouvait être expulsé.





Quelques jours après l'arrestation de Khalil, l'affirmation de Trump est devenue réalité après l'arrestation d'un autre étudiant pro-palestinien, Badar Khan Suri, chercheur indien à l'université de Georgetown. Son avocat a déclaré qu'il avait été arrêté en raison de l'identité palestinienne de sa femme.





Après l'arrestation de Suri, les autorités ont poursuivi un autre étudiant pro-palestinien, Momodou Taal, en lui demandant de se rendre.





Le 25 mars, Yunseo Chung, étudiante à l'université Columbia, a déclaré qu'elle avait poursuivi l'administration Trump pour empêcher son expulsion des États-Unis en raison de sa participation à une manifestation pro-palestinienne au printemps dernier.





D'autres étudiants, comme Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan et Alireza Doroudi, ont été détenus ou expulsés.