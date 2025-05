Le CPJ a publié un avertissement à l'intention des journalistes internationaux qui prévoient de se rendre aux États-Unis ou d'en revenir, les mettant en garde contre d'éventuelles restrictions d'entrée, des fouilles d'appareils et des interrogatoires prolongés dans le cadre des changements anticipés de la politique d'immigration américaine.





Cet avis fait suite à des rapports de plusieurs médias américains selon lesquels l'administration Trump étudie un projet de proposition pour une nouvelle interdiction de voyager touchant plus de 40 pays, dont l'Iran, la Russie, le Venezuela, la Syrie et plusieurs nations africaines.





Les journalistes, en particulier ceux qui ont des liens avec les pays cités dans l'interdiction ou qui font des reportages sur des sujets sensibles, devraient “anticiper des restrictions ou des interrogations potentielles”, a indiqué le CPJ.





L'organisation souligne que les professionnels des médias étrangers ne sont pas exemptés des démarches draconiennes des services de contrôle des frontières et leur conseille de se préparer à une application plus stricte de la part du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP).





Parmi les risques évoqués, figurent les questions invasives sur les affiliations politiques, la confiscation ou la fouille des appareils électroniques, y compris les mots de passe et les données des médias sociaux, et le refus potentiel d'entrée sur le territoire pour les journalistes non citoyens.





Les journalistes ayant la double nationalité d'un pays soumis à des restrictions peuvent être confrontés à des obstacles supplémentaires, y compris des contrôles renforcés et des refus d'entrée, a ajouté le CPJ.





Bien que le CPJ ait déclaré n'avoir connaissance d'aucun journaliste directement affecté depuis l'apparition de la proposition d'interdiction de voyager, il a exhorté tous les journalistes à procéder à une évaluation des risques avant de voyager, à limiter les informations sensibles stockées sur leurs appareils et à comprendre leurs droits légaux à la frontière.





L'avis fournit également une liste de contrôle de la sécurité numérique et des conseils pour ceux qui font des reportages aux États-Unis, y compris des précautions lors de la couverture de manifestations ou de sujets politiquement sensibles.