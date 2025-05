L'ambassadeur Faruk Kaymakci, a dénoncé des discussions à caractère politique qui visent, selon lui, à détourner l'attention des difficultés internes de l'UE, en réaction à une série de réunions consacrées à la Turquie lors de la session plénière du Parlement européen, qui s'est tenue à Strasbourg du 31 mars au 3 avril.

Kaymakci s'est inquiété du ton général des débats, estimant qu'ils servaient de tribune à des discours extrêmes et infondés. “La transformation du Parlement européen en un espace où sont exprimées des opinions irrationnelles et irréfléchies est également préoccupante pour l'avenir de l'UE”, a-t-il souligné, ajoutant : “En effet, ces réunions ont offert une plateforme aux factions extrémistes et racistes de tous bords, qui cherchent à éloigner la Turquie de l’UE”.

L’un des moments les plus controversés est survenu lorsque la commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos, a annoncé qu'elle ne se rendrait pas en Turquie.

Kaymakci dénonce une manœuvre politique

“Nous considérons la déclaration de Marta Kos, la commissaire européenne à l'élargissement affirmant qu'elle ne se rendra pas dans notre pays, comme une initiative motivée par des considérations politiques, visant à satisfaire certains cercles au sein de l'UE.” Il a également estimé que cette position était en contradiction avec la neutralité attendue de la Commission européenne.

“La position de la commissaire Kos est incompatible avec le rôle de la Commission européenne qui est censée être impartiale”, a-t-il affirmé.

Ensuite, le 3 avril, le Parlement européen en session à Strasbourg a débattu du sujet de l’arrestation du maire d’Istanbul. Plusieurs députés de gauche ont dénoncé l’emprisonnement d’Imamoglu et ont appelé l’UE à rompre tout lien avec la Turquie.

L’ambassadeur Faruk Kaymakci a critiqué l’approche incohérente de l’UE à l’égard des procédures judiciaires en cours. “ Il est inacceptable que l’UE adopte une posture remettant en cause l’indépendance judiciaire et l’État de droit dans notre pays.”

“Il est contradictoire et peu crédible que certains cercles, qui évitent de commenter les processus judiciaires dans certains États membres de l'UE, expriment des opinions sur certaines affaires juridiques qui ne sont pas encore conclues en Turquie “, a-t-il conclu.