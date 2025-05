Le 28 février 2025, un événement surprenant s’est déroulé à la Maison Blanche et restera longtemps dans les annales en raison de son caractère sans précédent dans la diplomatie américaine moderne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, autrefois accueilli dans les capitales occidentales comme un symbole de résistance inébranlable, a été confronté à une atmosphère totalement différente dans le Bureau ovale. Ce qui devait être une manœuvre diplomatique s’est transformé en un échange brutal, où le président américain Donald Trump et le vice-président J.D. Vance ont publiquement réprimandé le dirigeant ukrainien.

Les tensions entre Trump et Zelensky avaient commencé bien avant cette rencontre. Début février, le président américain avait qualifié son homologue ukrainien de “dictateur sans élections” et de “comédien au succès modeste” qui “ferait mieux de se dépêcher, sinon il n’aura bientôt plus de pays”. Ces commentaires, publiés sur le réseau Truth Social, faisaient suite aux accusations de Zelensky selon lesquelles Trump serait “piégé” dans une “bulle de désinformation russe”.

Trump avait également affirmé à plusieurs reprises que l’Ukraine avait drainé une somme mythique de 350 milliards de dollars du budget américain. Cette rhétorique s'était intensifiée à l’approche de leur rencontre en personne.

Lorsque les caméras se sont allumées dans le Bureau ovale, le monde entier a été témoin d’un véritable fiasco diplomatique. Zelensky a tenté d’expliquer pourquoi un simple cessez-le-feu ne suffirait pas à résoudre le problème : “Nous avons besoin de plus qu’un cessez-le-feu. Nous n’avons pas seulement besoin d’un cessez-le-feu [avec la Russie] —Poutine l’a violé 25 fois, y compris sous votre présidence, Monsieur le Président”. Mais Trump est resté inflexible : “La Russie ne voudra pas retourner [à la guerre], personne ne voudra y retourner.” Lorsque le président ukrainien a tenté d’objecter que le cessez-le-feu ne fonctionnerait pas, Trump l’a brutalement interrompu.

“Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir. Nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir. Vous n’êtes pas en position de dicter ce que nous devons ressentir. En ce moment, vous n’êtes pas en très bonne position. Vous n’avez pas les cartes en main… Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Ce sera très difficile de faire affaire ainsi. Vous devez être plus reconnaissant”, a déclaré Trump, en élevant la voix.

Le vice-président Vance a poursuivi la pression. Il a accusé Zelensky d’être “irrespectueux” envers les États-Unis et l’administration Trump. “En ce moment, vous envoyez de force des conscrits au front parce que vous avez un problème de main-d’œuvre. Vous devriez remercier le président d’essayer de mettre fin à ce conflit… Êtes-vous en désaccord sur le fait que vous avez des difficultés à recruter des soldats ?”.

Trump a ensuite reproché à Zelensky son manque de gratitude : “Vous devez être plus reconnaissant parce que, laissez-moi vous dire, vous n’avez pas les cartes en main. Avec nous, vous les avez. Mais sans nous, vous n’avez aucune carte”. Lorsque Zelensky a tenté d’expliquer les besoins de l’Ukraine en matière de garanties de sécurité, le président américain l’a immédiatement interrompu, insistant sur le fait qu’un accord devait d’abord être conclu avant de parler de sécurité, car ce n’était pas sa priorité à ce moment-là.

Les cartes sont devenues le sujet d’un échange métaphorique entre les dirigeants. “Vous n’êtes pas en bonne position. Vous n’avez pas les cartes en main pour l’instant. Avec nous, vous commencez à avoir des cartes”, a insisté Trump face à Zelensky. “Vous devez être reconnaissant. Vous n’avez pas les cartes”, a poursuivi le président américain, insistant sur la nécessité d’un cessez-le-feu. Ce à quoi le dirigeant ukrainien a répondu avec dignité : “Je ne joue pas aux cartes”.

Cet échange a clairement démontré à quel point les dirigeants perçoivent différemment la situation : pour Trump, c’est un jeu géopolitique, une opportunité de conclure un “deal” ; pour Zelensky, c’est une question de survie pour son pays.

Il faut dire qu’une telle scène est sans précédent dans la diplomatie moderne. Les présidents américains ont toujours compris la nécessité de maintenir un certain cadre diplomatique, même lorsque les conversations étaient tendues, surtout lors d’apparitions publiques. Les alliés doivent toujours en être conscients. Mais ici, il y a eu un échec total –un échec des négociations, de la diplomatie, du bon sens, de l’éthique et des convenances.

Vers la fin de la rencontre, Trump s’est lancé dans une accusation d’ampleur mondiale contre Zelensky : “Vous avez une sacrée bonne chance de vous en sortir grâce à nous ! … Vous n’avez jamais été seul. Vous n’avez jamais été seul… Nous vous avons donné —par l’intermédiaire de ce président stupide— 350 milliards de dollars”, a martelé Trump, peu avant que lui et Zelensky ne se retirent à huis clos.

Après cette partie fermée des négociations, Donald Trump a publié un message sur son réseau Truth Social qui n’a fait que renforcer l’impression d’un échec retentissant : “Nous avons eu une réunion très significative à la Maison Blanche aujourd’hui. Beaucoup de choses ont été apprises, des choses qui ne peuvent être comprises qu’à travers une conversation sous une telle pression et intensité. C’est incroyable ce qui ressort des émotions, et j’ai déterminé que le président Zelensky n’est pas prêt pour la paix tant que l’Amérique est impliquée, car il pense que notre implication lui donne un avantage dans les négociations. Je ne veux pas d’avantage, je veux la PAIX. Il a manqué de respect aux États-Unis d’Amérique dans son cher Bureau ovale. Il pourra revenir lorsqu’il sera prêt pour la paix”.

Ainsi, Zelensky quitte les États-Unis les mains vides –sans promesses de poursuite de l’aide militaire, sans garanties de sécurité et avec l’espoir brisé que l’Amérique restera un allié fiable de l’Ukraine dans sa confrontation avec la Russie.

Que va-t-il advenir de l’Ukraine après cette rencontre ? Il est clair que le soutien américain est désormais remis en question. Sans nouvelles livraisons d’armes américaines, l’Ukraine pourra continuer à combattre à son rythme actuel jusqu’à la fin de l’été environ. Bien que la production militaire ukrainienne ait considérablement augmenté (environ 40% des armes présentes sur le front sont désormais fabriquées localement), et que le complexe militaro-industriel européen monte en puissance, sans les États-Unis, Kiev perdra plusieurs types d’armements critiques, notamment en matière de défense aérienne.

L’Europe seule ne pourra pas entièrement remplacer les États-Unis. Bien que l’UE ait fourni une aide totale plus importante à l’Ukraine, incluant l’aide financière et humanitaire (132,3 milliards d’euros contre 114,2 milliards de dollars de la part des États-Unis), pour certaines armes clés, comme les systèmes de défense aérienne Patriot et les missiles longue portée ATACMS, le remplacement des livraisons américaines sera pratiquement impossible.

L’annulation de la conférence de presse conjointe prévue entre Trump et Zelensky a marqué l’ultime note de cet échec diplomatique. Pour l’Ukraine, cette journée pourrait bien être un tournant dans la guerre –le début d’une époque où Kiev devra compter beaucoup plus sur ses propres forces et ses partenaires européens que sur le soutien d’un allié d’outre-Atlantique, qui semble désormais prendre un virage marqué vers la désescalade du conflit selon ses propres conditions.