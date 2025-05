"Je suis profondément attristé d'apprendre le décès du pape François, chef spirituel du monde catholique et chef d'État du Vatican", a affirmé le président turc sur X.





Erdogan a également salué les efforts du pape François qui a évoqué sa position sur le génocide à Gaza et la question palestinienne : “Le pape François était un homme d'État distingué et un chef spirituel qui valorisait le dialogue entre les différents groupes confessionnels. Il a pris des initiatives face aux tragédies humanitaires, en particulier sur la question palestinienne et le génocide à Gaza", a-t-il écrit.





Le président turc a conclu en présentant ses condoléances personnelles, ainsi que celles de la nation turque à la famille du pape, à l'État du Vatican et au monde catholique.





Le vice-président turc, Cevdet Yilmaz, a lui aussi exprimé ses condoléances au Vatican et à la communauté catholique internationale.





"Son approche sensible face aux nombreuses crises humanitaires qui ont heurté la conscience du monde, et en particulier sa position claire et déterminée contre le génocide à Gaza et les injustices subies par le peuple palestinien, resteront dans les mémoires comme un exemple de leadership qui donne la priorité aux valeurs universelles", a-t-il indiqué.





Le défunt pontife avait été admis dans un hôpital de Rome en février dernier pour une bronchite, qui s'était ensuite aggravée en pneumonie bilatérale. Il avait quitté l'hôpital au bout de 38 jours pour poursuivre sa convalescence dans sa résidence au Vatican. Le Vatican a annoncé son décès plus tôt dans la journée de lundi.