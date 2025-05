Lors de son discours, Emine Erdogan a précisé que les actions israéliennes en Palestine ne sont ni légitimes ni un acte de légitime défense.

“Depuis 14 mois, nous assistons à l'une des attaques les plus cruelles perpétrées par une tyrannie organisée contre la conscience commune de l'humanité et la dignité de l'être humain. Sous le prétexte de 'légitime défense', un pays, une nation et une culture sont en train d'être effacés de l'Histoire, sans distinction d'âge, de sexe, de religion” s’est-elle indigné.

“Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine n'est ni légitime, ni une manifestation du droit à la légitime défense. Clarifions les choses : c'est un 'holocauste post-moderne' perpétré par Israël sur les terres palestiniennes” a-elle encore martelé.

La Première Dame a rappelé que le Forum se tenait alors qu'il s'était écoulé 395 jours depuis l'appel des enfants palestiniens à la communauté internationale pour qu'elle intervienne afin de les protéger, lors d'une conférence de presse devant l'hôpital Al-Shifa.

Elle a aussi noté qu'il s'était passé 407 jours depuis que l'UNICEF avait qualifié Gaza de "cimetière pour enfants". Elle a souligné que la violence croissante et l'indifférence internationale alimentaient le sentiment d'accepter progressivement cette situation.

“195 jours se sont écoulés depuis le bombardement du camp de réfugiés de Rafah, qui a coûté la vie à 44 Palestiniens dans un incendie tragique” a-t-elle insisté.

Emine Erdogan a également dénoncé l'inaction de la communauté internationale face à ce qu'elle a qualifié de génocide contre le peuple palestinien, affirmant que l'indifférence croissante et la violence de l'occupation faisaient progressivement accepter cette réalité au monde.

Elle a fait appel à une action collective immédiate, notamment pour un cessez-le-feu “sans conditions ni excuses” afin de sauver les innocents encore en vie.

“Ce que nous voyons en Palestine n'est pas une guerre. C'est une tentative d'imposer un ordre mondial où seuls les plus forts et les plus cruels survivent, tandis que les vies des autres peuvent être sacrifiées sans hésitation” a-t-elle ajouté.

La Première Dame a aussi abordé la question de la solidarité internationale, affirmant que la Turquie est le pays ayant envoyé le plus d'aide humanitaire à Gaza, avec 88 000 tonnes acheminées.

Elle a exprimé sa reconnaissance pour le rôle joué par le Qatar dans les efforts de médiation et d'appel à la paix, saluant l'importance du Forum de Doha dans la promotion du dialogue.

Emine Erdogan a conclu son discours en citant un poème de Rifat Alerir, un professeur et poète palestinien tué par Israël, qui évoque la mémoire et l'héritage de ceux qui ont perdu leur vie dans le conflit.

Elle a réaffirmé que l'histoire de la Palestine et la lutte pour la dignité des Palestiniens étaient un devoir moral partagé par toute l'humanité.