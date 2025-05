1- En pleine visioconférence avec des journalistes, Volodymyr Zelensky est interrompu par un appel d’Emmanuel Macron. "Désolé Emmanuel, je te rappelle dans 20 minutes !" lance-t-il avant de raccrocher. Un échange anecdotique, mais qui illustre les contacts quasi quotidiens entre Paris et Kiev. Le président ukrainien annonce aussi une visite en France la semaine prochaine pour plusieurs réunions.

Zelinski doit également rencontrer des émissaires américains en Arabie saoudite dans les prochains jours.



2. Israël a de nouveau frappé la bande de Gaza à l’aube. Ces bombardements interviennent après une menace israélienne présentée comme un "dernier avertissement" si le Hamas ne libérait pas les otages.

Au moins 10 civils palestiniens ont été tués et des dizaines d’autres blessés dans des frappes qui ont détruit six maisons à Khan Younès, selon la Défense civile locale. Depuis la reprise des bombardements intensifs lundi soir, le bilan dépasse les 470 morts.

Les familles, déplacées à plusieurs reprises, fuient à nouveau sous les tirs israéliens, cherchant un refuge



3: Les 27 se réunissent à Bruxelles ce jeudi pour poser les bases d’une Europe plus autonome militairement.

L’objectif : pouvoir assurer sa propre défense d’ici 2030. Le commissaire à la Défense a présenté son plan hier. Il s’agit d’investir et d’investir beaucoup dans 7 domaines comme les munitions, la défense aérienne, les systèmes anti-drones et les équipements électroniques.

“Les 450 millions de citoyens de l’Union européenne ne devraient pas dépendre de 340 millions d’Américains pour se défendre contre 140 millions de Russes qui n’arrivent pas à battre 38 millions d’Ukrainiens.” C’est ainsi que le commissaire à la Défense, Andrius Kubilius, a résumé d’une phrase, mercredi midi, la situation européenne.



4- En France, Jean-Luc Mélenchon le chef de la France insoumise dénonçe une « surenchère raciste » sur le voile dans le sport. Il s’est exprimé sur ce sujet hier à Brest après un meeting.

Il voit dans cette polémique un écran de fumée destiné à détourner l’attention des véritables enjeux sociaux et économiques, tout en ravivant des tensions islamophobes.

Selon lui, l’ingérence de l’État sur ce sujet est injustifiée, les fédérations sportives devant être seules décisionnaires en la matière. ce mercredi 19 mars lors d'un point presse, avant un meeting à Brest.

5- on termine avec du football et le match Croatie-France : Kylian Mbappé, est de retour et il semble en bonne forme comme l’équipe de France d’ailleurs.



Les Bleus se rendent en Croatie ce jeudi 20 mars pour le quart de finale aller de la Ligue des nations. Coup d’envoi à 20h45 au Stadion Poljud de Split, en direct sur TF1. Après avoir dominé leur groupe devant l’Italie, la Belgique et Israël, les Français veulent marquer les esprits face aux Croates. Un test clé à 18 mois du Mondial.