1- Soupçons de financement libyen: les réquisitoires contre Nicolas Sarkozy et onze autres prévenus ont lieu cet après midi

Après dix semaines de procès dans l’affaire des soupçons de financement libyen, le parquet financier prononce son réquisitoire cet après-midi contre l’ancien président Nicolas Sarkozy et onze autres prévenus, dont trois ex-ministres.

L’ancien président, 70 ans, est soupçonné d’avoir bénéficié des financements de Mouammar Kadhafi, , l’ex dirigeant libyen lors de sa campagne présidentielle de 2007.

2- L'administration Trump transmet par accident un plan d'attaque contre les Houthis à un journaliste

Le rédacteur en chef du prestigieux magazine The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a révélé avoir reçu via la messagerie Signal le plan d'attaque des raids menés le 15 mars par les forces américaines contre les houthis au Yémen, deux heures avant que les frappes ne commencent et avec "des informations précises sur les armes, les cibles et les horaires". Cet incident déclenche un scandale aux Etats-Unis d’autant que ces faits contreviennent à plusieurs lois fédérales.

3- Sénégal: le FMI confirme une dette «cachée» d'environ 7 milliards de dollars entre 2019 et 2024

Au Sénégal, le Fonds monétaire international affirme qu'entre 2019 et 2024 une dette d’un montant de 7 milliards de dollars environ a été « cachée » par l'administration Macky Sall, voilà qui confirme les conclusions de la Cour des comptes qui dans son rapport publié en février 2025, soulignait une dette sous-évaluée et des manquements dans la gestion des finances du pays.

L’Égypte condamne la création d’une administration israélienne consacrée au “départ volontaire des habitants de Gaza”

L’Egypte a exprimé sa” ferme condamnation” au sujet de la création d’une administration israélienne consacrée au “départ volontaire des habitants de Gaza vers un pays tiers”, selon un message du porte-parole de la diplomatie du Caire sur X. La création de cette autorité a été annoncée dimanche par le ministère de la défense israélien.

Tout départ “se produisant sous les bombardements et en [temps de] guerre, et dans le cadre de politiques empêchant l’aide humanitaire et employant la famine comme arme, constitue un déplacement forcé (…) et une violation au titre du droit international”, a souligné la source égyptienne.

5- Vers une “journée mondiale d’action” contre Elon Musk ce samedi

Enfin, né aux Etats-Unis, le mouvement de contestation contre Elon Musk, pour dénoncer les coupes du milliardaire proche de Donald Trump dans l’administration fédérale, pourrait gagner d’autres pays.

Les activistes contre Elon Musk, rassemblés sous le mouvement”Tesla Takedown”, appellent à une grande “journée mondiale d’action” ce samedi 29 mars.